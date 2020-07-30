【禁堂食】飲食業工會指全面禁食肆堂食影響各方　促政府檢討有關安排

▲ 政府昨日（29日）起全面禁食肆堂食，不少市民在路邊、公園等地方食飯。（林宇翔攝）

政府昨日（29日）起全面禁食肆堂食，不少市民在路邊、公園等地方食飯。有飲食業工會指，部分餐廳的生意只剩下約1至2成，員工放無薪假已成為恆常習慣，認為措施對巿民、員工和老闆都有很大影響，促政府檢討現行安排。

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飲食業職工總會名譽會長郭宏興今早（30日）在一個電台節目表示，在食肆全日禁堂食的措施之下，部分食肆生意只剩大約1至2成，要減少三分之二人手。他又指，部分近地盤或工廠大廈等的食肆，可能會在午市期間出現人龍，但相信只做外賣的利潤，一定不及堂食。

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他又指，不少食肆亦因無生意而沒有開門營業，很多飲食業員工要放無薪假，擔心會引發食肆結業潮。他認為全面禁止堂食對巿民、員工和老闆都有很大影響，政府應檢討政策。他表示，如果限制兩人一枱對生意有影響，但在無辦法下也要接受。

食環署管工職系工會秘書劉偉德指，由於不少巿民留在家中，家居垃圾數量因而大增，有人會將垃圾棄置街上，令清潔工的工作量增加。他又說，部分垃圾站地點偏僻，員工買飯盒後，寧願留在垃圾站內食飯。他形容現時情況令員工士氣低落。有影響，但在無辦法下也要接受。

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責任編輯：陳子謙