涉青衣以膠圍欄等堵路　廚師認公眾地方造成阻礙候判

▲ 案件押後至8月13日判刑。（資料圖片）

去年12月1名廚師涉在青衣長青邨外，以膠圍欄及道路安全閃燈堵路，被控1項在公眾地方造成阻礙罪，早前否認控罪，案件本應今（30日）於西九龍裁判法院開審，涉案廚師今早突然認罪，案件押後至8月13日判刑，以索取社會服務令報告及感化報告。裁判官指因本案無人命傷亡，不涉財務損毀才索取報告量刑，強調本案控罪可判處監禁。

案情指，有人於2019年12月4日凌晨作出舉報，指馬路上有雜物，警員接報到達現場，發現身穿黑色外套的被告陳志明（31歲），以塑膠圍欄堵路及將1個黃色道路安全閃燈拋到路上，警員追截，並在長青邨青榕樓外拘捕被告，警誡下被告保持保持緘默，而涉案安全閃燈屬於1間公司的建築地盤。

辯方求情時指，被告案發當日凌晨5時離開住所，發現有人在案發現場將涉案閃燈拆出；被告受去年6月開始的社會運動及社會氛圍影響，自己對政治亦有意見及抱怨，因而犯案；被告深知該原因不是犯法的藉口，但他犯案並非為私人利益。辯方指現場示威參與人數少，並非示威熱點，相對其他社會運動是輕微，而凌晨時分的交通亦非繁忙，沒有造成嚴重阻塞。

辯方續指，被告現為1名廚師，同時是餐廳股東，近日飲食業因禁堂食而面對很大困難，被告坦白承認控罪，亦願意賠償價值50元的道路安全閃燈，事件沒有造成財務損失及無人受傷，望獲得輕判。

裁判官指被告坦白認罪，並考慮到案中幸而無人命傷亡，不涉財務損毀，會先索取社會服務令報告及感化報告，並將案件押後至8月13日判刑，但強調本案控罪可判處監禁。

被告陳志明（31歲）被控在公眾地方造成阻礙罪。控罪指他於2019年‪12月4日‬在青衣長青邨青榕樓外公眾地方，無合法權限及合理解釋將1個塑膠圍欄及1個黃色道路安全閃燈放在路上，可能對上述道路安全做成危害或不便。

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記者：林欣樂