【自煮女人】鄭欣宜繼承肥姐廚藝大展身手 炮製家傳餃子令彭秀慧大讚

▲ 欣宜原來廚藝了得。（香港開電視提供）

鄭欣宜日前為彭秀慧主持的香港開電視節目《日本生命力呈獻：自煮女人最漂亮》擔任嘉賓，大談女人保養心得，更即場下廚煮養生的中式甜品——雙丸湯丸，向來公認廚藝了得的欣宜，卻被中式甜品考起。

彭秀慧透露曾到訪欣宜家食餃子，味道非常出色，欣宜指該款餃子是她們沈家的家傳之寶，欣宜表示：「媽媽（沈殿霞）擅長烹調，我覺得她是很出色的，可是她很少親自下廚，因為工作十分忙碌。」

▲ 欣宜節目分享自己缺點。（香港開電視提供）

她分享有一段故事：「大概一年前，邀請幾位朋友到家作客，傭人幫助去構想菜式，她說『煮你媽媽的油泡蝦』，想不到她懂得煮媽媽做的油泡蝦，而且味道一模一樣，當我吃時，因此大哭起來……」

欣宜指年幼時不會認為沒有機會再吃到這道菜式，小時候沒想過去學習，反而去學習做西式甜品，因為家人不懂做甜品，人人都有一種強項。

節目中，欣宜還分享了自己三個缺點：性格很急、身長腳短及經常質疑自己。她表示因為性格很急，容易發自己脾氣，大家誤以為她向別人發脾氣。欣宜又提到不滿自己身長腳短，還透露曾被彭秀慧問她：「Joyce（欣宜）究竟你的腰部在哪裡？不是，究竟你的腿長到哪裡？」

第三個缺點，欣宜直言經常質疑自己，她說：「即使站在台上唱歌時，我也會覺得自己唱歌不及他人、又或者不及他人吸引，我覺得要有自信的第一步，就是要騙自己去喜歡自己。」

欣宜坦言了解到自己介意沒有人保護她，亦很介意自己一個人住：「當覺得每件事都要靠自己撐起來，要自己保護自己，就會很容易覺得孤單，可是我知道我不是，我覺得上天對我很公平，在我人生中取走我某些東西，可是祂也會給我另外很多東西。」