【野蠻奶奶】奶奶街市回家不洗手抱孫「出軌老公」懶理　港媽憂感染︰佢哋話我煩

▲ 有港媽在網上訴苦指奶奶仍出入街市，回家卻不洗手抱B，令她非常擔心。

新冠肺炎確診個案連日過百宗，當中不少確診長者和主婦曾到過街市，令人擔心街市成為病毒溫床。有港媽在網上斥奶奶仍出入街市買餸，回家更不洗手抱孫，其「媽寶」老公又偏幫奶奶認為無問題，她甚至遞上搓手液也遭兩母子直斥「好煩」，令她感到無助。

一名港媽在網上討論區《親子王國》出帖文訴苦，斥奶奶仍無視疫情如常出入街市，回家又不注重衛生，擔心奶奶會感染孩子，出言相勸卻反被質問是否看不起她。

我99去完街市買嘢，唔洗手就抱孫，同佢講又話我煩，又話我睇佢唔起。

港媽曾直接取酒精搓手液方便奶奶，也被嫌煩拒絕，而老公也偏幫奶奶，認為無問題，為此港媽上網徵求其他媽媽意見。

網民︰先做好本份身教家人

有人直指兩母子過份，今次疫情嚴重應當更需注意衛生，「萬一感染咗唔係普通病咁簡單！」另有人建議她先做好自己，身教家人做防疫措施，並在門口放支消毒噴霧方便大家，全身噴一噴才准入屋，且一律先洗手消毒才能抱BB，以證不是看不起奶奶，是一視同仁。

set規矩，入屋全部除鞋即刻洗手，我不論上下老嫩全部都一定要遵守。

奶奶維護兒子出軌叫新抱檢討

不少人點出老公的態度很有問題，形容他是愚孝。「嫁老公第一點不能愚孝，你老公媽寶到咁，冇得拆。」

港媽就此再道出背後辛酸，老公曾經出軌，向奶奶訴說過情況，奶奶沒有勸戒老公不特止，反而叫港媽自我檢討，令她相當不滿。

佢話如果我服侍得老公掂，佢個仔點會咁。

媽媽網民也看淡這段婚姻，建議盡快準備在財政及事業上獨立，還要保養好外貌身材，「萬一呢個男人唔要妳，妳都可以搵到另一個伴侶。」

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責任編輯︰林綺玲