【新冠肺炎】亞博「方艙醫院」最快48小時內啟用　首階段可供500病床主力收治18至60歲病人

▲ 醫管局公布亞博館社區治療設施啟用詳情。（湯炳強攝）

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，對公立醫院構成壓力。醫管局今日（30日）公布，亞洲博覽館一號場館最快48至72小時內啟用作社區治療設施，首階段可提供500張病床，主要接收18至60歲患者，初期會收治約100名病人；另已開始研究改建2號館提供更多床位。醫管局指，場內感染控制符合國際要求，相信不會構成交叉感染。

港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅解釋，患者在亞博館會分流為三個級別，無病徵或發燒、血氧濃度達96%或以上患者，會界定為第一級病人，在亞博館觀察72小時後，情況穩定會轉去鯉魚門度假村社局隔離設施。有微燒、輕微病徵或肺炎跡象的病情穩定者，同樣會在亞博館觀察，一旦情況轉差，會轉去醫院。病人如有有肺炎跡象及需要吸氧氣，則會第一時間轉去醫院，北大嶼山醫院亦可提供支援。

▲ 港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅。（湯炳強攝）

他說，患者在亞博館期間，每日要接受X光、抽血檢查等，但需要自行換床單，而出院準則與公立醫院一樣，即兩次相隔24小時的深喉唾液檢測呈陰性，亦無病徵就可以出院；當局亦會在病人入住7日後抽驗抗體，如果抗體測試呈陽性及CT值達34或以上，亦可出院。

醫管局質素及安全總監鍾健禮表示，亞博館社區治療中心是參考其他國家利用展覽館作社區治療設施而設立，醫管局今午可完成場內間隔，最快48至72小時內啟用，屆時會採取「歲數分流、開源節流」模式運行，主要接收18至60歲患者，務求騰空公立醫院一線病床予60歲以上或患有慢性病患的染疫者。

▲ 醫管局質素及安全總監鍾健禮。（湯炳強攝）

鍾建禮又形容，今次第三波疫情來得兇猛，對公立醫院的衝擊比上一波疫情高2、3倍，挑戰及壓力亦大。他又提到，3月期間病人平均住院日數為21天，醫管局轄下7個醫院聯網日前可為病人進行抗體測試，加快病床流轉，現時住院日數已降低至16至17天，期望可進一步縮短至14天，每日收症量有望增至120至140名病人。

港島西醫院聯網感染控制主任鄭智聰稱，今次是本港首次在醫院以外地方收治傳染病病人，感染控制面對很大挑戰，而亞博館不能做到公院負壓病房每小時換氣12次，但基於亞博館面積大、樓底高，以每人每秒可接受80立方空氣計算，場館實際上可容納2,000人，以現時安排的病床數目計，符合國際感染控制要求。

他說，就算病人釋出病毒，很快會被稀釋及帶走，相信不會造成交叉感染問題，場內空氣亦不會傳到亞博館其他用作檢疫或病毒測試的地方。

天水圍醫院急症科顧問醫生李立業補充，亞博館設施會提供兩個公共位置供病人休息，亦設有精神支援熱線，並提供WIFI，每個床位都有獨立電掣，亦有燈光調節系統，讓患者不會感到辛苦。

醫管局高級護理行政經理唐華根指，現已安排14名醫生、至少45名護士及19位健康服務助理，在亞博館24小時輪流當值，另有8名文員負責行基本行政工作。

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記者：陳曉瑩、陳子謙