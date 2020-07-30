【新冠肺炎】亞博社區治療中心最快48小時內啟用　主要接收18至60歲病人

▲ 醫管局目標在未來48至72小時內啟用亞洲博覽館社區治療中心接收病人。（資料圖片）

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，對公立醫院構成壓力。醫管局目標在未來48至72小時內啟用亞洲博覽館社區治療中心接收病人，並採用「歲數分流、開源節流」的策略，主要接收18至60歲的確診病人，以騰空醫院病床予60歲以上或有長期病患的病人使用。

醫管局質素及安全總監鍾健禮表示，目前7個醫局聯網化驗室已為病人進行抗體測試，只要病人有抗體就可出院，由3月期間病人平均住院日子為21天，回落至目前的16、17日，又希望目標將住院日數減至14天，已能增加醫院三分之一的承載力，有信心處理每日新增120至140宗個案。

港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅表示，社區治療中心主要是採用分流方案，希望盡快將社區確診病人隔離、分流和接受治療。根據世衞在中國、韓國和意大利的數據，發現60歲以上病人是高危人士，較易出現併發症，甚至有需要接受深切治療部照顧，所以以60歲為一個分界線。

孔繁毅續指，病人到達社區治療中心後，醫護人員會進行簡單篩選和檢查，了解病人的病徵、病歷和用藥情況，並根據病人的嚴重程度分成3類，較穩定、沒有肺炎的病人會先留待亞博接受觀察，若情況無惡化，便會轉到鯉魚門社區隔離設施；至於病人已出現肺炎、缺氧情況，就會第一時間轉介醫院。

亞洲博覽館社區治療中心參考新加坡、內地方艙醫院等地的做法，會有相當的醫療能力，與鯉魚門社區隔離設施不同，會有醫生24小時當值，亦有必要的醫療診斷設施，包括X光檢查、藥房、抽血檢查等。

醫管局又指，3月時住院病人數目最高峰是670多人，但目前已近1,200病人住院，還未計初步確診或懷疑個案病人，形容今波疫情的衝擊是上一波的2至3倍，對不少仍未入院的病人致歉。

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記者：陳子謙