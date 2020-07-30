【禁堂食】政府總部食堂今日起可提供堂食　飯桌間設一定距離

▲ 並容許政府總部食堂提供堂食。（黃建輝攝）

政府自昨日（29日）實施食肆全日禁止堂食，為市民帶來極大的不便，昨晚隨即「補鑊」，安排民政總署今日起開放全港19間社區會堂／社區中心，並容許政府總部食堂提供堂食，重申員工食堂是獲豁免的處所。

【全日禁堂食】全港各區19間社區會堂 今日開放讓市民食用自攜午膳

▲ 大部分人非用餐時均戴上口罩。（黃建輝攝）

現場所見，政總飯堂的座位之間均保設1.5米距離，用饍人士亦須保持社交距離，大多都獨自用饍，除飲食期間外，大部分人均佩戴上口罩。

▲ （黃建輝攝）





政府今日亦「跪低」，宣布明日起餐飲業務可恢復提供日間堂食服務，限2人一桌，換言之禁堂食措施只推行了兩天。發言人強調，實施全日暫停堂食措施的目的，是鑑於疫情非常嚴峻，希望透過進一步減少集體用膳和社交接觸，防止病毒繼續在社區傳播。

【早午餐堂食】政府明天起容許食肆恢復堂食至8月4日 時間由上午5時至下午6時前

▲ （黃建輝攝）

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責任編輯：蘇文軒