李嘉誠感謝醫護再捐逾1億元惠及社福界　 捐贈港大醫學院兩屆畢業生每人5萬

▲ 李嘉誠基金會撥出2,080萬元予港大醫學院。

李嘉誠基金會公布《愛能助 II》再推1億100萬元資助，除支持香港醫療服務外，範圍更擴至社福界。主席李嘉誠亦借機感謝每一醫護。另外，為鼓勵醫科生留港服務，基金會撥出2,080萬元設港大李嘉誠醫學院畢業生第一期獎勵金，應屆及其後一屆醫科畢業生每人可獲5萬元。

面對新冠病毒一輪又一輪的挑戰，李嘉誠感謝醫護人員在不同崗位上發揮專業精神、社福界在困境下維持服務，要珍惜和支持這種專業的貢獻。醫管局行政總裁高拔陞表示，感謝基金會推出《愛能助》資助計劃，欣見第一期計劃成功落實，減輕病人接受自費手術的經濟負擔，亦歡迎基金會加碼推展第二期資助計劃，幫助更多有需要的病人。

港大醫學院院長梁卓偉亦向基金會表示感謝，並預告得到基金會支持，將引入「低温電子顯微技術」，用前所未有的方式研究蛋白質結構，有助研發藥物，治療多種癌症、傳染病同腦神經退化等等。李嘉誠強調，培育醫學人才非常重要，又指疫情現時是大挑戰，非常感謝醫護人員的專業精神、付出和貢獻，希望人人自律，同心抗疫。

李嘉誠基金會於去年推出1億元《愛能助》醫療計劃，與醫院管理局、香港大學及香港中文大學的醫學院合作，為沒能得到政府資助而急需診治的「夾心基層」病人提供經濟支援；早前宣布第二期計劃詳情，再推1億100萬港元資助，除香港醫療服務外，範圍將擴至社福界。 包括4,800萬支援醫管局病人 、2,080萬設港大李嘉誠醫學院畢業生第一期獎勵金、1,000萬增援養和醫院「心臟導管介入資助計劃」、2,200萬資助12家社福機構。

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責任編輯：蘇文軒