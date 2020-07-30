【新冠肺炎】調查指6成中學生感電子教學缺學習氛圍 青年智庫籲教育局檢討課程相容性

▲ 青協「青年創研庫」調查發現，達6成受訪中學生認為電子教學缺學習氛圍，更有近2成稱電子教學對學習無任何效果。（青協提供圖片）

新冠肺炎疫情爆發，學校停課下紛紛轉用電子教學。不過，有青年智庫調查發現，達6成受訪中學生認為電子教學缺學習氛圍，更有近2成稱電子教學對學習無任何效果。智庫認為電子教學對教師造成壓力，中學課程的考評制度亦局限電子教學的發展，建議教育局檢討課程相容性，加強培訓教師。

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青協青年研究中心成立的「青年創研庫」在3至4月期間訪問1,039名12至19歲中學生，以及122名校長或負責帶領學校推行電子學習的學務主任。結果發現，中學生每日使用電子學習的平均時間，由疫情前的1.88小時，上升2.5倍至停學期間的4.72小時，年級愈高使用電子學習的比例則愈低。

調查又分別問到學生及學校對於電子教學的評價。以10分為滿分，學校對於電子教學的評價和信心分別有5.62及6.61分；至於學生的評分則較低，分別有5.52及5.63分。有60.4%學生認為電子學習時面對最大的困難為缺乏學習氛圍，其次為影響學習成效（56.7%）和難以專注學習（46.8%）。雖然有8成學校認為電子教學可鼓勵學生自主學習，但有近2成學生稱電子教學對學習無任何效果。

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另外，受訪學校都認為在停課期間進行電子教學會對教職員造成壓力，以10分為滿分，平均分達6.43分。有33.6%學校認同教職員未能有效管理學生進行電子學習的進度；亦有29.5%學校認為教職員對使用電子工具教學有困難。

調查亦訪問了專家意見，香港電子教科書協會會長曾慧敏稱，教師培訓能令教師掌握電子工具，配合適當的教學法，能提升學生的學習興趣和參與度。香港教育城行政總監鄭弼亮則指，考評制度局限電子學習的發展，未來應注重發展持續評估的模式，包括如何利用電子評估推動自主學習、提升學習興趣等。

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青年創研庫教育組召集人張樂芹認為，電子學習是未來大趨勢，混合式學習將變得普及，建議教育局成立專責小組，全面檢討現時課程與電子學習的相容性，規劃資訊科技教育策略。智庫又建議教育局減少現時教師課節，加強培訓，並增設資訊科技統籌主任編制，在學校層面推動電子教學。

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記者：徐紹軒