【認知障礙】診斷認知障礙新突破　研究：驗血預測阿茲海默症準確率達9成

▲ 有科學家近期研究出一種新的驗血方法，可準確檢測出無症狀的受檢者是否患上阿茲海默症。

隨着人口老化，愈來愈多長者患上認知障礙症，病情每每要出現症狀才確診。儘管目前暫未有根治方法，不過有科學家近期研究出一種新的驗血方法，可準確檢測出無症狀的受檢者是否患上最常見的認知障礙症，阿茲海默症，預計有關檢測將在2至3年內可投入使用。

專家稱研究具突破性

據美媒《紐約時報》報道，有關研究目前已在《美國醫學會雜誌》和阿茲海默症協會國際會議上發表。報道指，研究人員可透過檢測受測者血液中跟認知障礙有關的微量蛋白「p-tau217」濃度，用以分辨此人是否會罹患阿茲海默症，即使他仍未出現明確症狀，凖確率更可達96%。

據阿茲海默症研究員威納(Michael Weiner)指:「這不是解藥，也不是療法，但若無法得知生病該從何診斷起；這項檢測不僅準確，費用還很低，堪稱突破」。

據領導研究的瑞典隆德大學(Lund University)精神科教授漢森(Oskar Hansson)表示：「這項檢測，一旦經過驗證與證實，將開啟在症狀出現前，及早檢測出阿茲海默症的先河，這對臨床試驗評估可能癌患或阻止症狀發展的新穎療法而言，至關重要。」

現時診斷方法費用高昂

目前判斷患上阿茲海默症的診斷方法，主要是靠腦部掃瞄和抽取腦脊髓液等方法檢查，價錢高昂之餘亦屬於入侵性。

據資料顯示，阿茲海默症是一種發病緩慢、隨時間不斷惡化的神經退化性疾病。它會破壞大腦神經細胞之間的連接，由於蛋白質在大腦中積累並導致神經細胞死亡，因此會破壞記憶力和認知能力。

其早期症狀包括記憶力和其他認知能力減退，但當疾病逐漸發展，還會出現語言障礙、定向障礙（比如迷路走失）、性情改變等行為問題等等。最終，患者會喪失自理能力及身體機能，導致死亡。

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責任編輯:羅嘉欣