【免費換口罩】屈臣氏捐出180萬個口罩　跨商戶消費以易賞錢可免費換領【附換領詳情】

▲ 易賞錢推出會員及商戶優惠，購物可換口罩！

疫情令各行各業受到影響，屈臣氏集團準備待疫情稍為緩和，推出全港跨商戶消費獎賞計劃，免費開放易賞錢平台，全港零售及餐飲商戶可免費參與，推出優惠。屈臣氏同時捐出180萬個口罩作消費獎賞，易賞錢會員兩星期內於8間商戶消費，憑指定電子印花，便可免費換領15片裝口罩一盒。

▲ 易賞錢會員跨商戶消費換口罩。（圖片由屈臣氏提供）

屈臣氏免費開放易賞錢平台以鼓勵顧客跨商戶消費，他們將在首輪活動捐贈180萬個WatsMask WeCare口罩作為消費獎勵，帶動消費。

屈臣氏現階段首先邀請零售及餐飲店舖註冊成為合作商戶，到活動推出時，易賞錢會員便能透過手機應用程式瀏覽各區的優惠店舖，惠顧商店，集齊印花換領獎賞。

易賞錢會員只需惠顧參與商戶，每次消費滿50元便會獲發口罩電子印花乙個。在2個星期內於8間不同合作商戶消費，當中只需要包括兩次惠顧集團旗下零售品牌門市 (屈臣氏、百佳超級市場、豐澤及屈臣氏酒窖)， 便可免費獲贈 WatsMask WeCare 口罩乙盒(15 片裝)，詳情將稍後公佈。

免費加盟全港最具規模會員計劃

▲ 3步即成為易賞錢合作商戶。（圖片由屈臣氏提供）

屈臣氏為鼓勵更多餐飲、零售業，不論商戶規模大小，參加費、宣傳費、安裝費、技術支援費用一概全免。參與商戶只需為易賞錢會員提供驚喜消費優惠，即可與易賞錢會員接觸互動。

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責任編緝：王芷瑩