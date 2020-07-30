【易賞錢】屈臣氏將推全港跨商戶消費獎賞計劃　3步免費成為易賞錢合作商戶【附登記詳情】

▲ 易賞錢推出會員及商戶優惠。（圖片由屈臣氏提供）

疫情令各行各業受到影響，屈臣氏集團準備待疫情稍為緩和，推出全港跨商戶消費獎賞計劃，免費開放易賞錢平台，聯繫全港18區零售及餐飲商戶，推出多重跨商戶優惠。

現時，「易賞錢」擁有370萬會員，手機應用程式下載150萬次，並已經與超過130間網上和實體商戶成為合作伙伴，讓會員可於超過1,000家零售店舖尊享會員優惠。

屈臣氏免費開放易賞錢平台以鼓勵顧客跨商戶消費，他們將在首輪活動捐贈180萬個WatsMask WeCare口罩作為消費獎勵，帶動消費。

▲ 易賞錢會員跨商戶消費換口罩。（圖片由屈臣氏提供）

屈臣氏現階段首先邀請零售及餐飲店舖註冊成為合作商戶，到活動推出時，消費者便能透過手機應用程式瀏覽各區的優惠店舖，惠顧商店，集齊印花換領獎賞。

免費加盟全港最具規模會員計劃

▲ 3步即成為易賞錢合作商戶。（圖片由屈臣氏提供）

屈臣氏為鼓勵更多餐飲、零售業，不論商戶規模大小，參加費、宣傳費、安裝費、技術支援費用一概全免。參與商戶只需為易賞錢會員提供驚喜消費優惠，即可與易賞錢會員接觸互動。商戶只需登記基本資料，提供優惠詳情，便可參加是次計劃。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編緝：王芷瑩