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【東張夫婦】黃耀英「自殺式」貼太太騎呢相賀生日　東張女神李旻芳許願：希望可以快快樂樂

娛樂 15:28 2020/07/30

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

黃耀英貼出李旻芳的醜態祝賀老婆生日。

TVB節目主持《東張西望》主持李旻芳今天（30日）33歲生日，老公黃耀英分享了夫婦舊合照，將東張女神李旻芳的醜態展露人前。

黃耀英於社交平台發帖文賀老婆生日，他貼出二人的合照，而照片中的李旻芳則正在打呵欠，十分搞笑！

【愛心狗主】東張女神解釋揹狗不搭𨋢原因　李旻芳感恩遇好丈夫：因為你我心中富有

黃耀英貼出與李旻芳的舊合照。（黃耀英IG圖片）

他寫道：「生日快樂，我的零死角女神！Happy Birthday to my photogenic wife!（舊相所以冇口罩）」

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李旻芳認為要活在當下。（李旻芳IG圖片）

李旻芳於生日前夕發帖文。（李旻芳IG圖片）

李旻芳預祝自己生日快樂。（李旻芳IG圖片）

李旻芳昨天（29日）於社交平台貼出多張美照，並謂：

聽日係我嘅生日！祝李旻芳33歲生日快樂！
好彩嘅話人生只係過左三分一時間，
唔好彩嘅話，可能係二分一，
再黑仔啲嘅，大吉利事可能過唔到聽日。
所以我嘅座右銘好簡單！
「DON’T WORRY! BE HAPPY! 」
而做左咁多年人，我領悟到嘅係：
要保持純正善良嘅心
對人要真誠有禮貌
要樂於助人唔好怕服務別人
做任何事都要盡力而為
唔好嘥別人時間
唔好嘥自己時間
不為慾望而活
不為名利而活
不為金錢而活
不要計較
要活在當下唔好令自己後悔
慢慢你就會知足常樂
我嘅生日願望只係希望可以快快樂樂

撰文 : TOPick柴犬出動

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