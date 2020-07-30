【東張夫婦】黃耀英「自殺式」貼太太騎呢相賀生日　東張女神李旻芳許願：希望可以快快樂樂

TVB節目主持《東張西望》主持李旻芳今天（30日）33歲生日，老公黃耀英分享了夫婦舊合照，將東張女神李旻芳的醜態展露人前。

黃耀英於社交平台發帖文賀老婆生日，他貼出二人的合照，而照片中的李旻芳則正在打呵欠，十分搞笑！

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▲ 黃耀英貼出與李旻芳的舊合照。（黃耀英IG圖片）

他寫道：「生日快樂，我的零死角女神！Happy Birthday to my photogenic wife!（舊相所以冇口罩）」

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▲ 李旻芳認為要活在當下。（李旻芳IG圖片）

▲ 李旻芳於生日前夕發帖文。（李旻芳IG圖片）

▲ 李旻芳預祝自己生日快樂。（李旻芳IG圖片）

李旻芳昨天（29日）於社交平台貼出多張美照，並謂：

聽日係我嘅生日！祝李旻芳33歲生日快樂！

好彩嘅話人生只係過左三分一時間，

唔好彩嘅話，可能係二分一，

再黑仔啲嘅，大吉利事可能過唔到聽日。

所以我嘅座右銘好簡單！

「DON’T WORRY! BE HAPPY! 」

而做左咁多年人，我領悟到嘅係：

要保持純正善良嘅心

對人要真誠有禮貌

要樂於助人唔好怕服務別人

做任何事都要盡力而為

唔好嘥別人時間

唔好嘥自己時間

不為慾望而活

不為名利而活

不為金錢而活

不要計較

要活在當下唔好令自己後悔

慢慢你就會知足常樂

我嘅生日願望只係希望可以快快樂樂