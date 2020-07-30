涉堵路兼破壞交通燈　16歲尼泊爾裔男生判感化

▲ 今（30日）於西九龍裁判法院被判24個月感化令。（資料圖片）

去年12月初晚上有人在旺角一帶堵路，16歲尼泊爾裔男生涉設置路障及破壞交通燈，被控在公眾地方造成阻礙及刑事毀壞罪。涉案男生早前承認控罪，今（30日）於西九龍裁判法院被判24個月感化令。裁判官判刑時指，接納青少年罪犯評估專案小組報告建議判24個月感化，期間被告須每晚守宵禁令。

16歲尼泊爾裔被告，被控1項公眾地方內擾亂秩序行為罪及1項刑事毀壞罪。控罪指他於2019年12月2日，在旺角彌敦道及亞皆老街交界的公眾地方，作出擾亂秩序的行為，即在馬路中央放置障礙物，及於同日同地破壞1盞交通燈。

辯方今指，被告的感化報告及青少年罪犯評估專案小組報告內容正面，而被告因身體問題而不適合入教導所，感化官建議判處18個月感化令，而青少年罪犯評估專案小組報告則建議24個月感化令，被告年輕及報告顯示他有悔意。

裁判官判刑時指，接納青少年罪犯評估專案小組報告建議，判以24個月感化令，期間被告每晚須守宵禁令，以及遵從感化官建議參加活動等，並須賠償涉案物品的4,000元。

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記者：林欣樂