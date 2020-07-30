【外賣優惠】文華東方酒店全新M.O. at Home外賣自取餐單　招牌海南雞飯文華漢堡8折【附外賣餐單】

▲ 香港文華東方酒店推出多款外賣自取及優惠，招牌海南雞飯（$318）可享8折。（酒店提供）

政府全日禁堂食的限令推出下，各食肆紛紛推出外賣自取套餐及優惠。香港文華東方酒店推出多款外賣自取及美食送遞餐單，讓食客於居家抗疫期間可享受經典酒店星級味道。

▲ 文華餅店推出全新 M.O. at Home外賣自取餐單，供應各款即食湯品78元起。（酒店提供）

Cafe Causette︰

新增自選餐單外賣自取服務，即日起至8月31日可享8折優惠，包括有招牌海南雞飯、文華經典漢堡、新鮮焗製薄餅、自家製意大利粉及亞洲精選菜式等

供應時間︰每日5pm起

文華餅店︰

全新M.O. at Home外賣自取餐單，供應菜式包括文華龍蝦湯、法式洋葱湯、印式烤雞、印式香料燴羊肩肉及意式番茄肉醬等。

▲ 酒店馳名的威靈頓牛排組合4至6人送遞套餐 $3,288（酒店提供）

全部由酒店烹飪團隊精心烹調，並採用可用於微波爐的Vegware環保食品包裝盒盛載，只需於攝氏78度下微波加熱20秒，即可品嚐。

▲ 由酒店調酒師Slamet Haryadi設計的各款雞尾酒，每支$598/500ml（酒店提供）

店家亦提供一系列精選滋味組合送遞服務，有酒店馳名烤肉，如威靈頓牛排、美國頂級肉眼扒、紐西蘭羊腿、威克斯農場豬鞍架等，亦可同時選擇由酒店調酒師設計的雞尾酒送遞餐單，直送府上。

各款餐單︰

M.O. at Home

精選滋味組合

雞尾酒送遞餐單

Café Causette自選餐單

預訂電話︰2825 4000

預訂電郵︰mohkg-restaurants@mohg.com

記者︰黃依情