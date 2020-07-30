  • 34°C
香港時間 : 2020730日 (週四) 16:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

李家超：特區國安委首要着眼教育界　清除「壞蘋果」

政治 15:42 2020/07/30

分享：

熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

保安局局長李家超表示，特區國家安全委員會開始建立管理制度，展開國家安全審查，認為首要着眼教育界。（資料圖片）

《港區國安法》實施接近一個月，保安局局長李家超表示，特區國家安全委員會開始建立管理制度，展開國家安全審查，認為首要着眼教育界，主動清除「壞蘋果」，主動了解學校的運作，主動監督、促進管理。

身兼國安委成員的李家超接受報章訪問時指，教育界絕大部分是有心做教育，但當中一定有「壞蘋果」，少數人專業失德，有過百宗投訴個案，政府要從提升學校的管理、人的管理做起。

李家超稱，回歸23年來香港未有將危害國家安全的罪行刑事化，一些心智未成熟、被荼毒的學生，多年來習非成是，現在有《港區國安法》，整個政府可以循不同領域做指導、監督、管理和宣傳工作。

李家超續指，自去年6月至今年3月反修例事件被捕人士中，學生佔整體四成，高達3,113人，大、中、小學教職員有110人，認為「教育被政治化問題嚴重」，因教育做得不成功，年輕人沒有國家意識。他指出《港區國安法》實施，賦予政府法權和主導性作監督和管理，當局可從課程、學校管理及日常活動等方面下功夫。

民主黨立法會議員黃碧雲認為，教育事務應歸教育局管理，質疑國安委成員指示或監督學校如何處理教育問題的言論，是意圖直接指揮學校事務，屬於越權行為。她認為，李家超應「先做好份內事」，整頓警隊，停止對教育界指手畫腳。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：尹櫻霖

相關文章

【開學安排】9月料分階段開學初小復課無期　小學校長做好持續網上教學應變
16:24 2020/07/28
【開學安排】9月料分階段開學初小復課無期　小學校長做好持續網上教學應變
社會事件儼如引發教改爭論　中學校長會主席退休在即　鄧振強寄語毋忘初心盼凝聚共識
今日 07:00
社會事件儼如引發教改爭論　中學校長會主席退休在即　鄧振強寄語毋忘初心盼凝聚共識
【新冠肺炎】調查指6成中學生感電子教學缺學習氛圍 青年智庫籲教育局檢討課程相容性
今日 14:40
【新冠肺炎】調查指6成中學生感電子教學缺學習氛圍 青年智庫籲教育局檢討課程相容性
教育局 政治 李家超 港區國安法

最高瀏覽

【開心速遞】鐵面陳提出分手沈可欣爆演技　Rebecca怒罵：原來你不愛我【有片】
10:29 2020/07/29
【開心速遞】鐵面陳提出分手沈可欣爆演技　Rebecca怒罵：原來你不愛我【有片】
【豪宅廚房】肥媽拍片曬巨型廚房　一屋4個雪櫃儲糧2個月養起一家32人
12:30 2020/07/28
【豪宅廚房】肥媽拍片曬巨型廚房　一屋4個雪櫃儲糧2個月養起一家32人
【上班族悲歌】全日禁堂食實施首天下暴雨　打工仔無處開餐坐路邊進食
13:07 2020/07/29
【上班族悲歌】全日禁堂食實施首天下暴雨　打工仔無處開餐坐路邊進食