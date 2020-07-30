李家超：特區國安委首要着眼教育界　清除「壞蘋果」

▲ 保安局局長李家超表示，特區國家安全委員會開始建立管理制度，展開國家安全審查，認為首要着眼教育界。（資料圖片）

《港區國安法》實施接近一個月，保安局局長李家超表示，特區國家安全委員會開始建立管理制度，展開國家安全審查，認為首要着眼教育界，主動清除「壞蘋果」，主動了解學校的運作，主動監督、促進管理。

身兼國安委成員的李家超接受報章訪問時指，教育界絕大部分是有心做教育，但當中一定有「壞蘋果」，少數人專業失德，有過百宗投訴個案，政府要從提升學校的管理、人的管理做起。

李家超稱，回歸23年來香港未有將危害國家安全的罪行刑事化，一些心智未成熟、被荼毒的學生，多年來習非成是，現在有《港區國安法》，整個政府可以循不同領域做指導、監督、管理和宣傳工作。

李家超續指，自去年6月至今年3月反修例事件被捕人士中，學生佔整體四成，高達3,113人，大、中、小學教職員有110人，認為「教育被政治化問題嚴重」，因教育做得不成功，年輕人沒有國家意識。他指出《港區國安法》實施，賦予政府法權和主導性作監督和管理，當局可從課程、學校管理及日常活動等方面下功夫。

民主黨立法會議員黃碧雲認為，教育事務應歸教育局管理，質疑國安委成員指示或監督學校如何處理教育問題的言論，是意圖直接指揮學校事務，屬於越權行為。她認為，李家超應「先做好份內事」，整頓警隊，停止對教育界指手畫腳。

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責任編輯：尹櫻霖