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【新冠肺炎】公務員在家工作安排延至8月9日

社會 15:48 2020/07/30

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

政府延長公務員特別工作安排，至8月9日。（資料圖片）

本地疫情仍然嚴峻，政府發言人今日（30日）宣布，公務員特別上班安排將會延長一星期，至8月9日。除了提供緊急和必須公共服務的人員外，其他政府僱員繼續留在家中工作。政府會密切監察疫情的發展，屆時再檢視情況。

發言人表示，政府部門會繼續為市民提供緊急和必須公共服務，個別部門會就各項服務的最新安排，另行作出公布。政府因應疫情而須減少為市民提供公共服務，造成不便，希望市民理解。

有需要的市民可盡量利用郵寄、投遞箱或網上服務等方法，以獲得所需服務。市民進入或身處任何政府大樓或辦事處時，必須一直佩戴口罩，並遵從相關部門實施的防疫措施，包括體溫檢測和人流控制安排。

鑑於疫情持續嚴峻，發言人再次強烈呼籲私營機構僱主盡量讓員工在家工作，以減少社區人流和社交接觸。

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責任編輯：吳卓峰

 

 

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