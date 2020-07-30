【新冠肺炎】2間安老院各增1宗確診個案　上水屠房多2人染疫3初步確診

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本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心公布，今日（30日）新增149宗確診個案，連續9天確診數字「破百」，當中145宗屬本地感染；4宗是輸入個案；另增73宗初步確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理何婉霞交代最新情況。

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張竹君指，本地個案中，有72宗是與家人或朋友相聚時感染，當中包括一名60歲男子，涉屯門中央廣場富臨酒家群組（個案編號：3013）。運房局大型檢測中，再多一名65歲男的士司機確診（個案編號：3005），另有一名46歲男的士司機自行求醫後確診（個案編號：3096）。

另外，上水屠房增加2宗確診個案，分別涉及一名32歲男子以及39歲男子（個案編號：3069、3149），另有3宗初步確診，患者為文職人員或運輸司機。食物及衞生局副局長徐德義指，屠房上年起已進行「日日清」的措施，即場地每日會徹底清潔。張竹君則指，屠房或有環境污染。

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此外，屯門新墟康和護老中心及李鄭屋邨敬福護理院分別再增一人確診，涉及57歲男子以及66歲男子（個案編號：3090、3068）。張續指，李鄭屋邨敬福護理院的確診的長者居於一樓，同層20多名長者以及院舍的職員需要檢疫，現正等候檢測結果。

張竹君又指，早前社署為院舍員工進行病毒測試，今日再有一名照顧員初步確診，於西營盤高街明愛恩翠苑工作，中心會為員工和院友檢測；另紅磡街市亦有初步確診個案。

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衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。

有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：郭詩詩