【食用安全】外賣壽司蝦黑暗中發出藍色熒光　專家：或受發光細菌污染

▲ 外賣壽司蝦黑暗中發出藍色熒光，專家指或受發光細菌污染。

不少人喜歡外賣壽司回家或公司吃，泰國有網民最近外賣了一盒壽司回家進食，結果發現其中一件壽司上的鮮蝦竟在黑暗環境中發光，他拍下照片後分享到社交平台上，引起網友熱議。有當地專家指，鮮蝦可能是受到微生物污染，呼籲有關部門派人調查。

該名網民日前於Facebook上載3張照片，其中一張可見在光線充足情況下，鮮蝦壽司與其他壽司無異，但在漆黑環境下，鮮蝦竟發出藍色的螢光，且環境愈黑，螢光愈明顯，嚇得網民不敢進食，並發文問是甚麼原因導致壽司發光。

帖文引起熱議，並引起泰國朱拉隆功大學科學系生物學講師乍薩達博士的注意。乍薩達回應時表示，壽司蝦發光可能是以下3個原因：

壽司蝦可能受發光細菌感染所致，例如是螢光假單胞菌（Pseudomonas fluorescens）、費氏弧菌（Vibrio fischeri）等。

魚類被捕獲前，可能進食了浮游動物或浮游藻類生物。

亦有可能是店家製作壽司時，添加了一些化學物質，例如以磷為成分的食品添加劑。

乍薩達強調，以上3點只是他個人推測，呼籲當局盡快派人調查真相，但提醒民眾如遇到類似情況時立即停止食用，以免不慎進食受感染的食物。

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責任編輯：羅家欣