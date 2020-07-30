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【辣伙頭‧開火】90後經營Cafe壓力爆煲　郭奕芯余逸思情緒崩潰淚灑廚房

娛樂 16:57 2020/07/30

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

郭奕芯壓力爆煲當場落淚。（ViuTV提供）

ViuTV新節目《辣伙頭‧開火》本周首播，節目由一眾美麗廚師沈殷怡、余逸思、陳海寧、郭奕芯、陳欣妍以及新成員黃奕晨、楊天宇及譚凱倫分成紅藍兩組對決，眾人跳出錄影廠到實體餐廳大展拳腳。

《辣伙頭‧開火》內的每場比賽以營業額高低分勝負，而終極一戰兩組會以過往賺取的盈利作資金，開設一間自己理想的pop up餐廳一決高下。

【美女郊遊遊】沈殷怡陳欣妍三點式行山惹熱議　ViuTV性感宣傳片：已是最密實片段【有片】

紅組成員（左起）沈殷怡、余逸思、黃奕晨、陳海寧。（ViuTV提供）

藍組成員（左起）郭奕芯、楊天宇、譚凱倫、陳欣妍。（ViuTV提供）

第二輪比賽紅藍兩組要經營最受女生歡迎的甜品Cafe，學習製作龍蝦包、梳乎厘班戟及手搖飲品。雖然兩組已有首輪比賽的經驗，但面對海量食客湧至，兩組仍然接應不暇兼手忙腳亂。

藍組更因成員郭奕芯、陳欣妍、譚凱倫及楊天宇各有主張，意見分歧下出現嚴重內部溝通問題，最終令身為藍組隊長的郭奕芯自感未能好好帶領成員，壓力爆煲當場落淚。

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紅組面對練美娟（左）連番刁難。（ViuTV提供）

余逸思（右）情緒崩潰爆喊。（ViuTV提供）

另一方面，由沈殷怡、余逸思、陳海寧及黃奕晨組成的紅組亦要面對神秘嘉賓練美娟（娟姐）的連番刁難，娟姐故意把龍蝦殼放進包內，又拉攏其他客人投訴食物，紅組明顯招架不住，成員余逸思更因此情緒崩潰爆喊。

撰文 : TOPick柴犬出動

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