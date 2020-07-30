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警方打擊葵青區黑幫勒索月內拘86人　有商戶每日須繳過萬元陀地費

社會 16:18 2020/07/30

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

警方交代案情。（曾秋文攝）

葵青警區本月初得悉有三合會向區內商戶勒索，警方經調查後在本月5日展開代號「石陣」行動，先後拘捕86人(55男31女)，年齡介乎17至74歲，涉嫌「勒索」和「非法集結」等罪行。

葵青警區助理指揮官(刑事)林志源警司表示，現正調查有多少個商戶被勒索，但相信有運輸業曾被滋擾，有商戶每日被徵收過萬元的「陀地費」，經調查發現有關案件涉及2個黑社會堂口。

警員巡查葵青區貨運場。（曾秋文攝）

新界南總區反三合會行動組在今日（30日）凌晨，聯同葵青警區刑事部及葵青特別職務隊人員，突擊搜查荃灣眾安街114號及120號2個單位，搗破2個非法賭檔，相信為該2個三合會經營，共拘捕53人，當中有數人疑涉及區內收陀地活動。行動將會繼續，不排除再有人被捕。

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記者：曾秋文

運輸 葵青區

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