【立法會選舉】12人被裁定提名無效　港府：不排除仍有DQ

12名民主派參選人被裁定提名無效（DQ），港府表示認同及支持選舉主任裁定12人提名無效的決定，強調擁護《基本法》是立法會議員的基本憲制責任，而選舉主任的決定與政治審查、限制言論自由或剝奪參選權無關，不排除仍有部分獲提名人士，被選舉主任決定提名無效。

港府表示，支持香港獨立、以民主自決或支持香港獨立作為自決前途選項來處理香港體制；進行尋求外國政府或政治組織干預特區事務；原則上反對港區國安法在港實施；表明立法會佔多數後，無差別地否決任何政府提出的立法建議、任命、撥款申請及財政預算案；拒絕承認中華人民共和國對香港行使主權、香港作為中華人民共和國地方行政區域的憲制地位等，都不可能真誠地擁護《基本法》，是不可能履行立法會議員職責。

港府指出，12名獲提名人士因不符合《立法會條例》規定，被選舉主任決定其提名無效，其他獲提名人士的提名是否有效，選舉主任仍在依法進行審核，不排除仍有部分獲提名人士被選舉主任決定提名無效，強調全力支持選舉主任依法行使法定職能，不會容忍任何針對選舉主任的羞辱或恫嚇。

港府亦表示，尊重及維護香港居民依法享有的權利，包括選舉權和被選舉權，亦有責任執行和維護《基本法》，確保所有選舉均在符合《基本法》及相關選舉法律下進行。

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責任編輯：陳宛彤