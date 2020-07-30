【寄生蟲】男子被昆蟲叮咬後半邊臉被吞噬　寄生蟲進入體內隨時致死　

▲ 寄生蟲猶如體內怪物隨時致死，男子被昆蟲叮咬後半邊臉被吞噬。

進食未煮熟的食物，隨時有機會「禍從口入」，受到寄生蟲感染。紀錄片《Monsters Inside Me》（體內怪物）拍下了多個受寄生蟲或微生物感染的病例，其中有些個案起初都像是小病，但體內的寄生蟲及微生物就如怪物一樣，令到患者差點陷入死亡。

昆蟲叮咬感染寄生蟲 半邊臉爛

紀錄片中提到，當時23歲的Adam Spencer與未婚妻到南美洲旅遊，旅途中發現臉上有個小傷口。他沒有理會，傷口慢慢變成硬幣大小，並有潰爛情況，他只到醫院簡單處理便繼續旅程。

回到美國，他正式治療臉上的傷口，醫生經過幾次治療後仍未能確認成因，此時他半張臉已被「吞噬」。Adam的病情日漸加重，不但影響喉嚨，更蔓延至身體，危及生命。直到一名醫生根據他旅遊的路徑，分析到是由微生物利什曼原蟲引發的「皮膚型利什曼症」，他才得以好轉。

利什曼原蟲以小昆蟲「白蛉」作為傳播媒介，進入身體後就會鑽入免疫細胞並繁殖，破壞周圍組織。Adam記起自己旅行時經常被這種昆蟲叮咬，相信因此感染。幸好醫生為他找出原因後死裡逃生，但臉上的傷口需要一段長時間才能恢復。

食沙律嘔50cm蛔蟲

一名女患者叫Brittney McWilliams，她某一晚出現氣喘狀況，之後開始發燒及不停咳嗽，最終更引致嘔吐。最驚人的是，她和室友在嘔吐物中發現疑似蟲子的物體。到達醫院之後，她再次吐出了蟲子，這次的長度更接近50cm。

室友勇敢地收集了蟲子樣本，經檢測後發現是蛔蟲。蛔蟲一般會寄生在消化道內，並在腸道中繁殖。醫生推測Brittney平日進食太多生菜沙律，菜被違規施肥，她亦沒有清洗乾淨。由於她當晚發燒，體溫升高，令蛔蟲難以生存四處途走，進入氣管引致咳嗽、嘔吐。

眼球發現豬肉條蟲

在另一個案中，貨車司機Jake眼部不適，之後更開始有明顯充血。雖然他知道有問題，但仍因為想在假期玩高空特技跳傘而不去就醫。高度對眼睛造成壓力，最終令他的視力下降，照鏡時看不清楚自己，猶如隔著一習蠟紙。他的眼睛亦感到異常痛楚，一時像是被拳打，一時像是被刀扎。

醫生為他檢查後，竟從他的眼睛內找到一隻豬肉條蟲。這種寄生蟲會從腸道移動至腦部或眼部，嚴重的話可能連眼睛都不保。幸好進行手術之後，他再次能夠開車。

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責任編輯：羅家欣