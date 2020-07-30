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香港國際電影節如常公布片目 開幕片《好好拍電影》＋ 鄧麗欣《殘影空間》隆重首映

娛樂 16:34 2020/07/30

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

鄧麗欣主演《殘影空間》演心理醫生。

第44屆香港國際電影節雖因疫情無法如期舉行，但電影節方面決定公布原定片目，以支持電影人和表揚他們出色的作品！當中開幕電影原為描寫許鞍華光影人生的《好好拍電影》，而鄧麗欣主演《殘影空間》及台灣矚目新作《親愛的房客》亦本來會在電影節隆重首映。

鄧麗欣主演《殘影空間》由新導演陳志文執導，並有姜皓文、謝君豪主演。當中Stephy首次挑戰飾演一名法醫精神科醫生，相信有很大發揮。

另，紀錄片 《好好拍電影》 原定為開幕電影，由文念中首次執導，縷述著名導演許鞍華的光影人生。

《好好拍電影》劇照。

文念中分享：「這是一部關於許鞍華，香港電影和香港這座城市的紀錄片。許導演用她的人生和作品，用她的熱愛和堅守，為我們留下了一個個動人故事，為我們點亮了一束溫暖的光，在無常中，指引著我們用最平靜的力量去抵抗時光變遷。再長的黑夜也總有光明來臨的時刻。保重身體，積蓄能量，共渡時艱，好好生活，我們會在那一刻再次相聚，從新出發，好好拍電影，Keep Rolling 。」 

台灣矚目新作 《親愛的房客》由鄭有傑自編自導， 莫子儀、陳淑芳、白潤音、是元介、姚淳耀主演，男主角莫子儀在2020台北電影獎榮獲 「最佳男主角」 ，口碑載道。

撰文 : TOPick柴犬出動

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