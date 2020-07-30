【放寬堂食】政府指全日禁堂食為上班族帶來不便　 徐德義：參考外國做法收緊餐飲業措施

▲ 食物及衞生局副局長徐德義指，參考外國國家做法，疫情嚴重時會考慮在餐飲業加強防疫措施。（曾耀輝攝）

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心公布，今日（30日）新增149宗確診個案，再創單日新高，亦是連續第9天「破百」；其中145宗屬本地感染、4宗是輸入個案。食物及衞生局副局長徐德義指，檢視全日禁堂食為上班族帶來不便，故此明天起放寬早、午餐堂食，限2人一桌。

【早午餐堂食】政府明天起容許食肆恢復堂食至8月4日 時間由上午5時至下午6時前

食物及衞生局副局長徐德義今日 (31日)在疫情記者會指出，檢視了全日禁堂食的措施，明白對於上班員工帶來不便及困難，鑑於疫情嚴峻，餐飲業務處所的食客都要跟從防疫措施，措施需要時間發揮作用，判斷成效。

徐指出，參考外國國家做法，疫情嚴重時會考慮在餐飲業加強防疫措施，政府知道措施令人不便，要盡快另一種安排，即時盡快解決他們面對的困難，即時回應有需要人士的困難。

【新冠肺炎】本港今日新增149宗確診個案 再創單日新高

徐又稱，針對社區不同處所出現確診，已透過私營化驗所增加有關化驗安排，當局已為九龍東、九龍西、新界東及香港島的553間安老院、殘疾人士院舍及護養院，為逾17100名員工採集樣本；運輸署為小巴及的士司機提供檢測服務，至今已收回11000個樣本；當局在17日起為食肆員工檢驗，至今已收回23000個樣本，計劃會擴展至街市及排檔，本周首先於黃大仙區及觀塘區的街市進行。至於物管人員的測試則收回4200個樣本。徐指，目前經檢測計劃在社區找出16個陽性個案，會交衞生署進一步確認。

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記者：伍瑋瑋