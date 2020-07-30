【孕婦營養】缺碘恐致胎兒智力遲緩　孕婦多吃紫菜海產促進BB腦部發展

▲ 孕婦要多吃紫菜和海產，吸收足夠的碘質。

為了滿足胎兒發展所需的營養，準媽媽選擇食物非常重要，其中「碘」是孕婦最需要的營養之一。碘是人體新陳代謝和維持甲狀腹功能的必要元素，胎兒、嬰兒的生長和腦部發育，必須要有足夠的碘，缺乏碘會損害發育中的腦部，因此孕媽媽必須增加吸收碘質。

世界衞生組織建議，懷孕及哺乳期間的婦女，每天需攝取250微克碘。本港食物安全中心推介碘含量豐富的食物，主要包括紫菜、海帶、海魚、海產、蛋黃、奶或奶類產品。

食物 碘含量（微克） 食物 碘含量（微克） 雞蛋1隻（約63克） 18 零食紫菜1克 34 脫脂奶250毫升 20 紅衫魚100克 36 乳酪100克 29 馬頭100克 35 大花蝦100克 44 罐頭沙甸魚100克 19 青口100克 140 木棉魚100克 18

烹煮過程保存食物中的碘

食安中心指出，由於碘在烹煮過程中會溶於水中，為盡量保存食物中的碘，市民可採用蒸或以少油炒的方法烹調食物，並原隻烹煮乾淨的甲殼類動物。此外，紫菜的碘含量較其他食物豐富，而海帶的碘量更是非常高，宜適量進食，每星期不應吃多於一次，以免身體攝取過量的碘，影響甲狀腹功能。

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責任編輯︰王明芳