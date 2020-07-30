【新冠肺炎】本港今日新增149宗確診個案　再創單日新高

▲ 衞生防護中心公布，今日（30日）新增149宗確診個案，

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心公布，今日（30日）新增149宗確診個案，再創單日新高，亦是連續第9天「破百」；其中145宗屬本地感染，4宗是輸入個案；84宗與早前個案相關，61宗源頭不明；另有73宗初步確診。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，4宗是輸入個案中，3人是海員，一名是印度返港，其餘2人是來自在南丫島海上檢疫的貨船；另一名則是由菲律賓返港的空中服務員。

本地個案中，有72宗是與家人或朋友相聚時感染，屯門中央廣場富臨酒家群組再添一人，上水屠房群組亦多2人確診，詳情即睇：【新冠肺炎】2間安老院各增1宗確診個案 上水屠房多2人染疫

此外，瑪嘉烈醫院亦有4名支援服務員工確診，詳情即睇：【新冠肺炎】瑪嘉烈醫院4名支援服務員工確診 58名病人及20名員工檢測陰性

北區醫院、伊利沙伯醫院和明愛醫院分別有病人入院後初步確診，詳情即睇：【新冠肺炎】北區及伊利沙伯醫院病人入院後初步確診 兩間醫院14名病人須檢疫

【新冠肺炎】明愛醫院4歲男童嘔吐入院後初步確診 病人服務助理無合適保護裝備須檢疫

此外，政府昨日（29日）起要求全面停止餐廳堂食，不過政府今日中午宣布，明天起放寬早、午餐堂食，限2人一桌，即是禁堂食措施推行兩天後，政府再放寬堂食安排。詳情即睇：【早午餐堂食】全日禁堂食推2日後放寬 徐德義：參考外國做法收緊餐飲業措施

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。

有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：陳子謙