【護花使者】太太宣雲被指虛報年齡及疑整容　 潘瑋柏發聲明高調護妻

▲ 潘瑋柏指太太宣雲被網民惡意人身攻擊。（微博圖片）

台灣歌手潘瑋柏日前宣佈，與有「最美空姐」之稱的宣雲（Luna）結婚。消息曝光後，宣雲隨即被網民起底，指她整容、在夜店工作及虛報年齡等。

護妻心切的潘瑋柏透過工作室發出律師聲明，指控一眾網民造謠，損害宣雲的名譽權。

潘瑋柏於本月27日宣布與女友宣雲的婚訊，並指現在很幸福，因為找到了和他一起共度餘生的另一半，正式展開家庭生活。

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▲ 潘瑋柏宣佈與空姐宣雲結婚。（微博圖片）

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可是婚訊一出，卻有網民列出宣雲的一堆「黑材料」，指她是1989年出生，而非1994年，今年已30歲；曾在夜店做DJ，着性感爆乳裙打碟，與現時形象判若兩人；外貌大有變化，疑為人工美女。

另外，大陸闊少王思聰更指她曾參加三亞富豪派對。負面新聞一大堆，引起網民討論。

愛護老婆的潘瑋柏便就此透過工作室發出律師聲明表示：

大量使用侮辱、誹謗言論對潘瑋柏先生及宣雲女士進行惡意人身攻擊。 此類謠言發布後，已給潘瑋柏先生及宣雲女士造成惡劣的社會負面影響，嚴重眨損潘瑋柏先生及宣雲女士的人格。

▲ 潘瑋柏發律師聲明護妻。（微博圖片）

律師聲明又促請各人立即停止轉發、發佈及評論相關侵權內容，避免承擔不必要的法律責任。

不過此舉似乎更惹來網民不滿指相片都出來了，也沒有太多誹謗。而且更有眼利的網民發現律師聲明中有錯字及格式不對，但潘瑋柏則未有就事件再澄清。