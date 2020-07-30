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【新冠肺炎】紅磡街市再現初步確診個案　晚上7時提早關閉消毒

社會 16:33 2020/07/30

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紅磡街市的使用者之中，再出現初步確診個案。（資料圖片）

食物環境衞生署今日（30日）宣布，因應今日有新冠肺炎初步確診個案，與紅磡街市有關連，該街巿今日將提早1小時於下午7時關閉，進行深層清潔消毒工作。

【新冠肺炎】新增25間曾有確診人士到訪食肆　包括譚仔、大家樂、星巴克及鼎泰豐

食環署人員會為街市公用地方及設施進行徹底清潔及消毒，並呼籲街巿的檔戶配合，在各自攤檔範圍進行清潔及消毒，以改善街市整體的衞生情況。此外，食環署亦會在街巿外圍及附近街道進行深層清潔，預計需時4小時。

食環署發言人說，一向關注公眾街市的衞生情況，除日間的恆常清潔工作外，街市管理服務承辦商每日於街市關閉後均會在各街巿進行徹底清潔。疫情期間，食環署已加強街市公用地方及設施的清潔及消毒工作，包括廁所、自動扶手梯、升降機、樓梯扶手等的清潔，每天定時使用稀釋家用漂白水消毒，亦已於街市範圍內放置消毒搓手液供市民使用。

食環署會繼續密切留意各街市的情況，有需要時會於其他街巿進行深層清潔消毒工作，以保持環境衞生。

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責任編輯：吳卓峰

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