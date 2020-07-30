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【新冠肺炎】新城電台累計6人中招　有患者訪問時無戴口罩

社會 17:51 2020/07/30

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

張竹君表示，新城電台再有多一人初步確診，早前已有6人確診。（曾耀輝攝）

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心公布，今日（30日）新增149宗確診個案，再創單日新高，亦是連續第9天「破百」；其中145宗屬本地感染、4宗是輸入個案。

【新冠肺炎】2間安老院各增1宗確診個案　上水屠房多2人染疫3初步確診

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，新城電台再有多一人初步確診，早前已有6人確診。她表示，中心沒有詳細羅列確診人士是員工或是嘉賓，但事件牽涉電台訪問時有人沒有戴口罩。

【新冠肺炎】73宗初步確診個案　麗豪航天城酒店地盤再多2人染疫

新城電台7月22日在社交網站上公布一位員工初步確診，後來新城知訊台執行總監程凱欣證實確診，她也向公眾公開道歉，確診者也包括一名營業部的員工。電台早前已進行了專業消毒，在得悉有員工確診後，新城電台再次為電台每一個地方進行專業消毒。

而曾到過新城及港台做節目的鄧達智也確診，詳情即看：【娛圈群組】確診四日才送院留院發高燒 鄧達智：同房病人咳嗽又不戴口罩

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記者：陳子謙

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新城電台 新冠肺炎疫情 衞生防護中心 張竹君 傳染病

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