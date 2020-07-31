【移居英國】90後金融人移居倫敦發展事業　港男Will：倫敦人歡迎港人IT行業較易搵工

▲ 90後金融人移居倫敦，他也表示滿意目前的生活。

英國政府日前宣佈持有BNO港人「5＋1」移民英國細節，其一條件為只需6個月當地生活費用。在倫敦居住3年多、任職銀行業的90後港人Will，在FB專頁「大不列癲佬」分享居英細節，供有意移民人士參考。

移居英國前，Will在港從事銀行業，擁有穩定而豐厚的職業，但他仍執意移居外地擴闊經驗。Will認為，年輕人有本錢應該要思考增加自己的議價能力。

「一旦發生某些重大社會或政治變化，令到你可能不想或不能夠再留在香港，就要思考過去多年未曾思考過的生存問題。人應該要擴闊國際視野，增加技能，那麼不論去到哪裏都可以輕鬆少少。」

▲ 格林威治有許多文物古蹟，例如建於17世紀的Queen's House Greenwich。（相片：受訪者提供）

香港生活雖然便利，但節奏急速伴隨的是壓力。「歐洲人覺得倫敦生活緊張，但港人來到會覺得放鬆。這裏大部份工作甚少OT，我的工作返朝八晚五，一年不會超過3日OT。」

每月生活費約2.5萬港元

說到生活，必定要談及生活開支。在英國一程地鐵要3鎊（約30港元），餐廳最平每人也要10英鎊（約98港元）起跳，但不要以為英國生活費好貴。「日常買餸煮飯、家庭費用都比香港便宜，始終這裏好多食材都是英國本土自給自足或經歐盟購入，成本較低。」

▲ 英國本土食材多，新鮮又便宜，每日煮飯的話一人每個月花費僅需約1,500港元。（相片：iStock）

他舉例，若每日自己煮飯，一人每個月花費僅需約150英鎊（約1,476港元），已能食到全新鮮的食物。

不計及租金的話，一人每月基本支出約800英磅（約7,872港元），包括午餐、雜貨、偶爾外出就餐、家庭開支、交通等。至於租金，最貴的Zone1 一房單位月租可達1500英鎊（約14,760港元），但在Zone3則可低至700英鎊（約6,888港元）。

▲ 900呎兩房連露台單位，月租約1.7萬港元，非常骨緻。（相片：受訪者提供）

現時Will居於距倫敦巿中心約30分鐘車程的Zone2格林威治住宅區，新樓900呎兩房單位連露台不包車位，月租約1700英鎊（約16,728港元），巿價約540萬港元。

▲ （相片：受訪者提供）

除了屋租，每個月要額外付巿政稅（Council Tax），作棄置垃圾和社區清潔費用，稅項視乎單位大小，Will每月支付100英鎊（約984港元）。

政策幫助置業減輕壓力

而除了租金較香港同類型物業便宜，置業也有政府政策幫助。英國有「Help To Buy Scheme」，任何新樓或低於60萬英鎊（約590萬港元）的樓盤，不論置業者是公民或居民，都符合申請資格。

這項計劃詳情如下：以倫敦為例，巿民可向政府借最高40%貸款，只需付5%首期，餘下55%則向銀行借貸。置業後5年內還清政府貸款，便不需向政府支付利息。

▲ 格林威治皇家海軍學院擁有近150年歷史，被UNESCO納入為世界文化遺產。（相片：受訪者提供）

這尤如政府替巿民分擔置業壓力，Will解釋：「向銀行借的純粹是Loan，而向政府借的是Equity Loan，換句話說，你層樓有40%由政府擁有。假設你申請這個計劃買樓，在你未還清政府貨款的情況下，將物業轉售，賺取的差價的其中40%需要交予政府，相反，若虧蝕套現，還給政府的貸款也會按比例減少。」

但他提醒，在英國買樓收租均需交稅，因租金會被當是收入一部份，若要找仲介人轉租，每月管理費也相當嚇人。

英人對港人態度正面

雖然英國在政策上接納港人移民，但有不少港人擔心到英國淪為二等公民。Will觀察到，倫敦擁抱多元文化，作為港人，居英生活3年未遇過歧視。

「其他鄉村小鎮對移民仍持懷疑態度，但倫敦頗歡迎香港人，一來文化上、歷史上了解香港，二來當地也多報導香港新聞，對香港人和中國人的認知都不一樣。對香港人的認知整體屬正面，例如會覺得我們很醒目、很勤力，甚至很有錢。」

英國巿況受疫情和Brexit影響，不算特別正面。但Will指，若港人在某個領域擁有工作經驗，尤其是IT行業，來到英國仍然有利。「倫敦對港人的高接納程度，加上其專業技能，相信適應過後要找到工作不難。」

▲ 90後港人Will為了擴闊國際視野、探索人生，而移居至倫敦工作。（相片：受訪者提供）

現時港人心急移民卻又深怕不適合，Will認為無論是否移民也好，也建議大家嘗試到不同地方生活。

「在香港生活多年習慣某套生活模式，好多事情變得理所當然，但處身不同文化就會開始反問自己，現有習慣是否與自己價值觀脗合？在香港會以工作為先，要好快好有效率。但這裏好多人會以家庭為首，覺得OT是例外而不是常態，在這樣的環境中你就會思考，到底哪一樣才符合你的性格、價值觀？」

疫情下英政府代出「8折糧」

英國疫情爆發，公共衛生措施為人詬病，但經濟措施則叫人艷羨，例如政府無條件代替僱主向打工仔出8折糧。

最近英國財政大臣更宣佈推出舒緩小企業措施，逢星期一至三出街食飯的巿民，可獲政府支付上限最高10英鎊（約98港元）的半價埋單。而為了保住樓價，將原本30萬英鎊（約295萬港元）以下不用付印花稅的措施提升至50萬英鎊（約492萬港元），鼓勵買樓。



記者：陸明敏