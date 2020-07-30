【酒店外賣】帝京網上訂外賣中西美食8折　滿300元九龍區免費送上門【附訂購連結】

▲ 帝京酒店推出多元化外賣美食。(酒店提供)

在家抗疫都要食得好，旺角帝京酒店的各餐廳分別推出自家招牌菜式外賣及外送美食，由中式、西式到咖喱美食，至小菜、套餐及盆菜都一應俱全。現經網上商店訂購即享有8折優惠，訂購滿$300或以上更可享九龍區免費送遞服務。



先說帝京軒中菜廳，大廚推介多款招牌菜，如金牌黑豚叉燒、香味濃郁的龍蝦湯蝦球帶子泡脆米 、齊集多款矜貴食材的極品鮑魚海味佛跳牆等，體驗與別不同的粵菜滋味！金牌黑豚叉燒 ，原價$268，網上折後價$214.4

喜歡西式口味或想吃得輕盈，酒店還提供紅酒燴牛尾配雜菜及意大利麵、 德國無骨鹹豬手配酸椰菜及新薯、烤伊比利黑毛豬鞍配薯菜及芥末燒汁等，及各式律及三文治，如牛油果三色藜麥田園沙律、帝京公司三文治配田園沙律等。

▲ 中、西、點心、印度、港式等口味一應俱全。(酒店提供)

至於套餐方面更划算，酒店特設1人、2人和4人的中式及西式套餐，已包括湯品、沙律、主菜和甜點，最適合無「飯」家庭，不用再買菜而煩惱！無論今日想食中式小菜，再來一碗足料老火湯，或是西式主菜配湯和沙律，任君選擇。

外賣及外送詳情：

須於取貨日期 / 時間預早1小時30分鐘或之前預訂

自取外賣時段：每日12nn-9:30pm

訂購滿$300或以上可享免費送遞服務，並只限於九龍區(單一地址)。如訂單未滿$300，只供外賣自取。

記者：趙景隆