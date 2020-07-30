九巴8月8日起引入新界西北分段收費　天水圍去元朗最平4.3元

▲ 九巴於新界西北引入新分段收費計劃。（陳國峰攝）

九巴今日（30日）宣布，將於8月8日起啟用新界西北區內雙向分段收費計劃，涉及17條巴士路線。計劃實施後屯門、元朗、天水圍的居民來往3區時，可以「分段價」乘搭九巴，每程最多可省14.1元。

新界西北的區內交通過去以鐵路為主，原因之一是區內往新界西北以外地區的巴士路線沒有分段收費，如欲搭乘巴士來往新界西北不同區分，成本往往高於輕鐵和小巴。

▲ 28個八達通拍卡機，主要位於元朗及天水圍區。（陳國峰攝）

▲ 乘客下車時再拍卡，可享車費回贈。 （陳國峰攝）

九巴今日（30日）宣布，將於8月8日起實施區內分段收費計劃，涉及58M、58X、63X、68X、69M、69X、260X、268B、268C、268X、269B、269C、269D、276、276A和276P共17條線。

以268C線為例，由朗屏到觀塘碼頭的全程車費為18.4元，若乘客於元朗區內下車可於指定地點的拍卡機用同一張八達通拍卡，便可獲退回14.1元實際只需付4.3元。

28個八達通拍卡機位置：

元朗站、形點2（朗日路）、形點1（朗日路）、元朗（西）總站、元朗同樂街（青山公路）、水邊圍邨（青山公路）、山水樓（媽橫路水邊圍邨）、鳳池村（宏達路）、大道村（青山公路）、洪水橋站（青山公路）、鍾屋村站（青山公路）、泥圍（青山公路）、洪水橋（洪福邨）總站、寶田（鳴琴路）、華都花園（屯發路）、大興警署（震寰路）、青松觀（震寰路）、建生邨樂生樓（青田路）、天耀邨耀民樓（天耀路）、天祐苑（天福路）、天耀邨耀盛樓（天湖路）、天富苑欣富閣（天瑞路）、天頌苑（天瑞路）、天瑞邨（天瑞路）、天水圍公園（天瑞路）、天瑞總站麗湖居（天葵路）、屏欣苑（屏厦路）。

▲ 部分獲車費回贈的路線。（陳梓蔚攝）

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記者：陳梓蔚