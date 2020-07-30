【新冠肺炎】明愛醫院4歲男童嘔吐入院後初步確診　病人服務助理無合適保護裝備須檢疫

▲ 何婉霞指，一名4歲男童昨晚因發燒和嘔吐入住明愛醫院，其後初步確診，現時已轉到瑪嘉烈醫院。（曾耀輝攝）

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心公布，今日（30日）新增149宗確診個案，再創單日新高，亦是連續第9天「破百」；其中145宗屬本地感染，4宗是輸入個案；84宗與早前個案相關，61宗源頭不明。醫院管理局總行政經理何婉霞公布，一名4歲男童昨晚因發燒和嘔吐入住明愛醫院監察病房，其後初步確診，現時已轉到瑪嘉烈醫院。

【新冠肺炎】本港今日新增149宗確診個案 再創單日新高

她又提到，男童住院期間曾嘔吐一次，有一名病人服務助理在照顧時沒有穿著合適的保護裝備，僅戴上口罩和手套，會列作密切接觸者進行檢疫；同一病格亦有2名病人和其家長，但病床相隔距離足夠，所以他們不會被列作密切接觸者，局方會一直觀察他們的臨床情況。

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記者：陳子謙