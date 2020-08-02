【抗癌勇士】19歲女生患骨癌左腳截肢　升讀大專冀做醫院社工陪伴病童

▲ 泳珊跨過癌症，現將升讀大專，希望成為社工，輔導患病兒童。

「即使是弱勢群體，也不代表不能貢獻社會。」現年19歲、應屆文憑試（DSE）考生鄭泳珊因罹患骨盆癌（pelvis cancer），2年前被逼切除左邊盆骨和左腳保命，一度休學治療。昔日，她認為截肢等同無法生存、無尊嚴，幾經掙扎才決定做手術；現在，她已康復並接納自身缺陷，與義肢共存。今年，她將升上大專，冀能成為社工，由受助者變成助人者，以過來人身分鼓勵患病留醫的兒童。

▲ 以前泳珊會覺得病患未輪到自己，患癌後，她明白到健康並非必然。（黃建輝攝）

昔日被開解 他日扶助同路人

希望將來以自身經歷告訴病童，我也捱得過，就是一個成功例子。我會在身邊支持他們。

關關難過，關關過。是病患，令泳珊變得堅強、成熟，並找到人生方向。

泳珊於今屆DSE考獲18分，自言不太滿意，不夠分數報讀大學社工系，但屬預料之內。一放榜，她就按照計劃，報讀社會科學副學士課程，並獲取錄，希望修畢後可銜接大學的社會工作學士課程。

「現在至少有一條路，而且是朝著自己想要的方向走。」成為醫院的社工，是她目前最大的目標。路雖迂迴，競爭雖大，惟身邊有很多銜接成功的例子，令她更有信心和決心：

是抱著『一定要得』的心態。努力的話，就有希望。

住院期間，因有社工陪伴、開解、聊天、玩遊戲，令她不至太苦悶、太絕望，或變得偏執。這份切身的體會，讓泳珊立志成為扶助者——在病童身心煎熬的日子，陪伴身旁，適時輔導，扶他們一把，以走出艱困。

▲ 做截肢手術前，泳珊骨痛劇烈，要倚賴嗎啡止痛，一度藥物上癮。（相片由受訪者提供）

昔日絕望寫遺書 今天與義肢共存

患病住院的日子，泳珊花了很大力氣才撐過來。2017年暑假，她感到下半身刺痛，無法入睡、排大便，走路也一拐一拐的。開學不久，她因臉色蒼白、喘氣、頭暈被送醫院，結果發現左邊盆骨有癌細胞，確診患上骨盆癌，那時她17歲，剛升上中六。

當醫生表示，要保命就要截肢時，泳珊呆在當場。她認為，截肢後無法生存，直言「不如死了算」，甚是絕望，更曾寫遺書：

即使沒有死去，也好像沒甚麼尊嚴，而且能力有限，人生就此玩完。覺得兩條路也是死胡同。

眼見家人不辭勞苦照顧自己，她猛然醒悟過來，決定努力面對人生，接受治療及截肢手術。

不想認輸，因為我還年輕。不要一想就想到失敗。若結果不如我所願，至少我也曾垂死掙扎過，無憾了。

2018年，她正式截除左腳，並學習戴義肢走路。

▲ 泳珊坦言對義肢又愛又恨，因為會被箍著腰部，不能走太久，每次坐1.5小時就要休息。（相片由受訪者提供）

全因爸爸一席話 考試前放下心頭大石

泳珊本為2018年DSE考生，因病一度休學，至2019年2月康復後開始備戰，成為今屆考生，不料全球爆發疫症。她每天花4至6小時溫習，但疫情期間最辛苦的是，不知會否延期、取消，感覺漫長，像打心理戰，以致有時會迷失；同時，也憂心自己會否感染新冠病毒，以致未能考試。

父母明瞭，在學業上不能為女兒分擔甚麼，只有在能力範圍內，予以最大支援——多煮營養豐富的食物，預備學習用具等。溫習後期，泳珊自知直升大學機會不大，感到忐忑。爸爸察覺後，對她說：

其實我們並不覺得能升讀大學，才代表你有價值。只有你願意讀書，目標清晰就行了，別給自己太大壓力。

泳珊頓感釋懷，因曾覺得DSE是唯一出路，也擔心無法升讀大學，會浪費父母的金錢。這句話，令她有堅持下去的力量。臨近開考，她心情緊張，無意慶祝生日，但父母堅持，因生日每年只有一次，並著女兒放鬆。

▲ 從患病到備戰公開試，爸爸、媽媽（左一）也不辭勞苦照顧泳珊，家人的支持成為她動力來源。（相片由受訪者提供）

身體缺陷不是藉口 弱勢也可貢獻社會

今年，泳珊將由高中生變為大專生。問及期盼，她說，希望好好讀書、適應新環境、結識新朋友、突破自我，主動接觸人。待疫情完結後，她最想見見朋友、與家人去旅行。

目前，泳珊身體狀況穩定，經常在家做運動，惟不方便長時間步行，因義肢較重，即使拄拐杖走路也感吃力。考試期間，她也需坐輪椅，由家人推往考場。可永久使用的義肢，或許要待明年才可換上。故此，她希望盡快適應現時的義肢，嘗試只靠一枝拐仗，也可輕鬆走路。

她也明白，不可事事要父母代勞，「不能以身體的缺陷作藉口，推卸責任」。別人的目光，她已不太害怕，認為傷殘人士同樣是有價值的人，更言：「身為弱勢群體，不代表不可以貢獻社會。」今天的泳珊，已變得愈來愈堅強。

泳珊對抗癌症的詳細經歷，請看【上一頁】

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記者：黃泳欣