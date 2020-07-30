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【網絡騙案】陳自瑤誤信騙徒IG帳戶被盜　YoYo慘被勒索500美元贖帳戶

娛樂 17:24 2020/07/30

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

陳自瑤IG帳戶被盜用。

陳自瑤（YoYo）近年熱愛玩Instagram，早前更於IG分享一輯從未曝光的水著照，盡展Fit到爆身材！不過昨晚（7月29日）陳自瑤於另一社交平台透露IG帳戶遭黑客入侵盜取，陳自瑤向傳媒透露被取走相片、電話及電郵等個人資料，而不法之徒曾私訊她，威嚇以5百美金「贖回」帳戶，認真猖狂。

陳自瑤早前於Inatgram分享水著照。（取自facebook）

陳自瑤昨晚於Facebook發文道：「緊急通知想告訴大家，今晚我的Instagram被黑客入侵，拿走我的戶口，或勒索我要錢，才能拿回戶口，我的Instagram戶口，已經被換上了那個男人的頭像，如果他用我的戶口向你們做任何事不當的事，請小心，那個不是我所以我要在這裏緊急通知大家，請大家注意！我正在找方法處理。」

【明星扮靚】陳自瑤派福利穿三點式展身材　靚媽Yoyo用3個招護膚瘦身【多圖】

盜戶的頭像及名字被更改。（取自facebook）

當中，YoYo更貼出跟一名男子的私訊截圖，對方跟她進行「交易」，要求她以500美元來「贖回」賬號。

騙徒向陳自瑤勒索500美元。（取自facebook）

陳自瑤被要求進行交易。（取自facebook）

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而今早YoYo已刪掉IG帳戶，她再於Facebook發文透露日前收到一個電郵內附一條連結，當中要求她重新認證賬號，於24小時內按入連結作更新，否則關閉其IG賬戶，不虞有詐的YoYo結果誤墮騙局被盜取IG帳戶。故YoYo提醒大家收到類似的信件請小心，別中計。

撰文 : TOPick柴犬出動

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