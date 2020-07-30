粵港澳珠三角區域空氣監測：臭氧濃度創新高較06年升36%

▲ 粵港澳珠江三角洲區域空氣監測網絡今（30日）發佈2019年的監測報告，反映珠江三角洲近年的空氣質素持續改善，惟臭氧濃度未有改善。(經濟日報資料圖片)

粵港澳珠江三角洲區域空氣監測網絡今（30日）發佈2019年的監測報告，反映珠江三角洲近年的空氣質素持續改善，5種主要空氣污染物均錄得呈下降趨勢，惟臭氧濃度未有改善，今年的臭氧濃度更達創新高，年均值達每立方米60微克，亦較2006年上升約36%，報告指反映區內的光化學污染尚待改善。



監測網絡由廣東省、香港、澳門合共23個空氣監測站組成，監測6種主要的空氣污染物，包括二氧化硫、二氧化氮、臭氧、可吸入顆粒物、細顆粒物、一氧化碳。根據2019年的監測報告，去年二氧化硫的濃度年均值為每立方米7微克、二氧化氮的濃度年均值為每立方米30微克、可吸入顆粒物的濃度年均值為每立方米42微克，相較2006年，分別下降了84%、29%、37%。



而一氧化碳及細顆粒物於2014年9月才加入監測，去年細顆粒物的濃度年均值為每立方米25微克、一氧化碳的年均值為每立方米0.7毫克，相較2015年，分別下降約14%及4%。



雖然5種污染物均錄得呈下降趨勢，惟臭氧的污染濃度不降反升，更達有記錄以來新高，去年的濃度年均值達每立方米60微克，較2006年上升36%。報告指情況反映區內的光化學污染尚待改善。



目前粵港兩地正進行《2020年後區域空氣污染物減排目標和濃度水平研究》，以制訂2030年的減排目標；另外，粵港澳三地政府將於明年開展為期3年的《大灣區光化學臭氧污染及區域和跨區域傳輸特徵研究》，加強了解大灣區內臭氧前驅物的來源、臭氧成因，以及區域和跨區域傳輸的特性。

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責任編輯：洪芷晴