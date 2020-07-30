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公民廣場被圍封政府上訴得直　巿民申終院上訴許可被拒須付訟費13萬

社會 17:08 2020/07/30

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

上訴庭頒下判詞，駁回有關申請。（資料圖片）

政府行政署早年將俗稱「公民廣場」的政府總部東翼前地以圍欄圍封，並限制市民僅可於周末到場舉行公眾集會，退休攝影記者張德榮早年曾就此提出司法覆核獲判勝訴，惟政府後來上訴得直，張不服判決，向上訴庭申請上訴至終審法院許可，上訴庭今（30日）頒下判詞，駁回有關申請，並下令張需支付13萬元訟費。

判詞中指出，張德榮一方提出多個上訴理據，上訴庭均認為不涉及重大的廣泛的公眾利益，當中包括張質疑政總作為行政核心，在該處上班的官員應聆聽公眾的訴求，有關限制不合比例。

上訴庭認為，行政署署長對於前地負有管理責任，該處是一個供車輛上落客的範圍，署長除了須顧及政府職員的安全外，亦要兼顧其他訪客或使用者的安全，署長亦有責任維持前地的正常運作。

上訴庭已經考慮過讓政府各官員於上班日聆聽公眾訴求的重要性，但亦需平衡政總正常運作可能面對的干擾，因此上訴庭認為署長的做法符合比例。

上訴庭亦認為張提出的其他理據亦不具合理可爭議之處，且不涉案重大而廣泛公眾利益，因此駁回張的申請，並下令張需向署長支付13萬元訟費。

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記者：楊詠渝

司法覆核 行政署

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