【徘徘徊徊】為本土搖滾樂團FIESTER新歌拍MV　郭爾君張文傑演繹揪心愛情故事【有片】

▲ 郭爾君和張文傑為FIESTER新歌《徘徘徊徊》拍攝MV。

ViuTV節目《寂寞是幫兇》的「草草」郭爾君（Alma）與《地產仔》的「鄧少」男張文傑（German）近日合作，為全女子Metal樂隊FIESTER的最新MV《徘徘徊徊》演繹一段兜轉又揪心的愛情故事。

郭爾君和張文傑分別飾演聾啞人士和腦癌患者，MV講述二人一段感人的愛情故事。

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▲ FIESTER推出新歌《徘徘徊徊》。（《徘徘徊徊》MV截圖）

郭爾君張文傑演悲劇戀人

郭爾君表示：「因為之前跟攝影師阿飛合作過，之後他介紹了我給導演天保，我跟他通了一個電話，聽他說整個構思，我感覺到他們很用心，而且有許好多新嘗試，所以當刻便立即答應了。」

她又謂：「FIESTER作為本土搖滾樂團對我而言非常吸引，因為他們的風格很獨特，尤其配合了粵語歌詞，能夠參與她們的MV製作，我很開心！」

張文傑則說：「導演邀請我後便給我看劇本及聽這首歌，我覺得很有畫面。再聽回FIESTER之前的作品，我覺得這班後生女生很有火，因而想被她們的火燃燒下。」

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▲ 郭爾君飾演聾啞人士。

郭爾君演練手語聾人

MV女主角是一位聾人，不少場面都需要用上手語，Alma稱：「我因為今次的拍攝而學習，很感謝鄒寧的教導，我認為手語是一個非常重要的語言，尤其是當失去了聲音，聽力障礙人士除了透過手，還有更多的面部表情和肢體動作來表達。」

她續指：「雖然我認為自己對手語的認識還是很淺層，但在將來的日子，我想學習更加多的手語。為了這個MV，我做了相關的資料蒐集，明白在這個社會中，有許多人對於聽力障礙人士和手語都存有不少誤解，繼而對他們造成傷害和發生衝突，希望社會對手語有更多的認識和了解。」

▲ 張文傑飾演腦癌患者。

張文傑透露角色結局

不少網民看過《徘徘徊徊》MV後，很想知道男主角最終是否已死。

現由男主角為大家解謎：「我的角色張華生於MV內遇到的問題沒有完全呈現給觀眾看，其實張華生和秦依林（郭爾君飾）在這段愛情中，張華生一直隱瞞秦依林自己患上了腦癌，張華生最後因腦癌而離世。」

Alma說：「也許對依琳而言，華生只是無故從她的生命中消失，她並不知道華生到底是發生了什麼事。但有時候我認為跟一個人的緣份盡了，其實也跟他死了沒有分別。」

▲ 郭爾君和張文傑笑言想跟對方調轉角色。

郭爾君張文傑欲交換角色

兩位MV被問到會否想挑戰調轉角色時，Alma表示：「當然想，因為我還沒有嘗試過當男孩子，這也是我經常幻想的事情，希望將來的日子如果有機會可以飾演男孩子的角色，像是日本的寶塚歌舞劇團。」

German則認為：「MV播出後第一次看，看到眼濕濕。我覺得男女主角的關係很可惜、很傷痛。」

他續指：「鏡頭剪接的節奏加上主音Alison的歌聲和歌詞，真的完全能感受到這段感情的空虛和絕望。如果是角色演繹上，當然想嘗試調轉角色，可以挑戰扮演聾啞人士。」

▲ 全女子Metal樂隊FIESTER。

FIESTER願化成熱血靈魂

《徘徘徊徊》為全女子Metal樂隊FIESTER的最新歌曲，樂隊於2011年成立，成員包括主音Alison、低音結他手Amy、結他手Coco和Iris、琴手Kelly以及鼓手Sophia。

樂隊名稱原意是成為使別人快樂的人，為他們帶來高興的音樂，猶如置身於一場喜慶祭典當中，感受跳躍歡快的樂曲，將生活的煩惱拋諸腦後。

2015年，FIESTER的曲風加入了金屬及電子核元素，以快速而猛烈的音樂借以宣洩在成長中遇到的困惑與挫折。

2019年，新主音的加入帶來了不一樣的音樂風格。

去年，FIESTER帶着全新中文名字「造樂匠」，為樂迷帶來更多屬於樂隊成員的不同形象。

FIESTER藉著創作音樂，化身製造樂曲的樂手工匠，希望透過音樂的魔力，讓更多小木偶能夠得到音樂的陪伴，並化身成為熱血靈魂，感受生命。