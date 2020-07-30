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【乖巧女兒】港媽進修趕功課未能煮晚飯　13歲女二話不說包辦三餸一湯

育兒經 17:31 2020/07/30

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

港媽因進修趕功課未能煮飯，13歲女兒二話不說下廚煮三餸一湯。

香港有很多在職父母，既要兼顧工作又要照顧家庭和子女，更有父母需進修，忙得分身不暇。一名港媽於社交媒體分享，指日前因進修趕交功課，未能為子女煮晚飯，女兒不但體諒媽媽，而且主動執起手袖包辦三餸一湯。

該名港媽於Facebook群組「今晚煮乜好」以「1個13歲的女兒自己煮給爸媽的晚飯」為題，並上載多張圖片，指因近期進修需趕交功課，便向女兒表示「不如今晚晚飯你煮」，13歲女兒二話不說便答應，

由洗洗切切到煮到調味都一手包辦，我覺得已經滿分。

女兒跟媽媽指引煮三餸一湯

13歲女兒親手下廚，跟著媽媽的指引，每個步驟獨自處理，最後成功煮了三餸一湯，分別是陳皮蒸魚、豉油雞腿、鹽水煮豆及節瓜湯，色香味俱全。港媽不禁表示，

適當時候放手非常重要，母女關係良好也很重要。

女兒親手煮三餸一湯，其中有鹽水煮毛豆。（今晚食乜好Facebook）

網民大讚女兒乖巧

網民不禁讚揚女兒乖巧，「你女好叻又乖又識煮嘢又孝順、你父母好幸福呀」、「適時放手對小朋友成長更有幫助」及「懂得放手，讓孩子發揮」。而港媽亦表示，女兒並非第一次煮飯，以往亦經常煮早餐孝順父母。

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責任編輯︰王明芳

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