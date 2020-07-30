【家校合作】家校為夥伴分擔共同責任　幼稚園校長：別為競爭主導權角力

▲ 家校互相溝通，擁有同理心，才能一起培育孩子。（救世軍提供）

無論對學校與家長而言，孩子成長是一項重要的工作。作為家長，他們想知道學校教育孩子的情況，也希望學校「幫」他們去教育孩子。新世代家長更希望從多個層面了解學校，如學校運作、政策及理念等。有人會問：是「家長管學校」還是「學校管家長」呢？只要細想一下，當大家有共同的工作目標—「孩子的成長」，便毋須為競爭主導管理控制權而讓孩子成為家校之角力場。

家長很多時會告訴我們：「老師你講佢會聽，你幫我話佢啦......」，而我們老師又不時跟家長說：「不如你在家這樣做啦......」其實，家庭與學校雙方各有不同的功能，理應是夥伴，分擔著共同責任，在互相尊重的基礎下緊密聯繫，共同教養孩童，毋須評量著彼此的重要性。

孩子的成長需要溫情滋養，而父母的愛是最好的營養劑，；而學校則專注幼兒發展，配合學習模式有系統地處理孩子成長及學習的課題。

常言家長是學校的資源，不同專才可以協助學校運作，包括帶領親子活動，參與家長義工及圖書管理等，所以，便有了「家教會」組織，成為聯繫家庭與學校的橋樑。早於1993年，「家庭與學校合作事宜委員會」成立並作出本港家校合作之連繫的研究。

當家校組織從活動層面及合作實踐活動中協助孩子學習，家長便能藉此了解學校的理念，學校也能提高透明度展視專業；在這個合作的過程中，家長要相信學校的「專業判斷」，學校也會明白「家長的心」，互相保持溝通，彼此擁有同理心，才能一起培育孩子。

家庭與學校兩者就如站在平衡線上，孩子是中心，而我們一起帶著孩子走。若彼此各走一端，孩子便無所適從。所以，我們要走在同一個方向，共同陪伴孩子走他當行的路，當孩子累了、困了，我們就會是他的好依傍。

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撰文：救世軍荃灣幼兒學校招美玉校長