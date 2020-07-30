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【何家公子新歡】Alice被揭性格拜金愛夜蒲 邂逅億萬筍盤猷啟即狠飛有錢男友

娛樂 17:59 2020/07/30

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

何猷啟新歡Alice再被揭情史。

29歲的賭王三房公子何猷啟上周日（7月26日）宣布已跟太太齊嬌於數月前已離婚，同時猷啟亦被揭原來另結新歡，在齊嬌母女周日離開香港返上海後，猷啟即跟相識數月的新女友Alice見面，二人打得火熱。至於新歡Alice自今未正式露面，但其背景和情史已被傳媒揭露。

現時21歲的何猷啟新女友Alice，有自稱一早已認識Alice的人向媒體爆料，指Alice中文名原叫鍾思佳，後來在中三時改名鍾雅婷。Alice有一妹及一弟，一家五口住東涌逸東邨。

何猷啟本跟齊嬌很恩愛，可惜僅兩年婚姻便告終。

【何家公子】何猷啟疑搭上第三者離婚被罵　齊嬌留言護前夫：不要去攻擊

又有指指Alice中小學都就讀東涌天主教學校，在中學時曾當私影模特兒賺錢，平時亦喜歡到蘭桂芳消遣，報料者更稱Alice不時換畫，戀愛經驗頗豐富。

近日再有傳媒爆料，指Alice性格拜金，喜愛名牌，愛過奢華生活，曾試過反叛離家出走，至高中後才努力讀書，後升到英國University of Leeds升學。

猷啟為Alice神魂顛倒

Alice原本有一名新加坡男友，家境不俗，拍拖年多，感情穩定，但Alice數月前返港放假，在夜店時邂逅猷啟，即視為目標對象，更為此跟男友分手，專心攻向賭王公子此億萬筍盤。

【何家公子新歡】何猷啟新歡被指曾當私影 家住公屋忽然富貴往英國留學

而猷啟對Alice亦神魂顛倒，當時他跟齊嬌本已感情亮紅燈，適逢Alice出現，即打得火熱，更為此「拋妻棄女」，在跟齊嬌辦完離婚，便常跟Alice見面。

齊嬌已跟兩女兒離港返上海。

而自新戀情曝光後，猷啟知不能再隱瞞，終決定公開離婚一事，並安排齊嬌三母女返回上海，而他亦可以正式陪伴新歡。

撰文 : TOPick柴犬出動

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