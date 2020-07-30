【育兒之道】走過失敗親子關係不做惡媽　鄧藹霖悟出教仔必勝法︰收起負面說話

▲ 鄧藹霖經歷過失敗的親子關係，她更肯定地告訴父母，「收起負面說話」才是教好孩子的上策。

親子育兒專家鄧藹霖育有兩名兒子，她做過虎媽，經常打罵大仔，導致母子勢成水火。後來她花了不少時間才修補母子關係，終獲兒子原諒，改變對「惡媽」的看法。經歷過這段失敗的親子關係，她更肯定地告訴父母，「收起負面說話」才是教好孩子的上策。

鄧藹霖在大仔8歲、細仔剛出世時，決心對兒子不打、不罵、不恐嚇和不黑面。大仔留意到媽媽沒打罵過弟弟，她亦花了不少唇舌向他解釋，媽媽已變得不一樣。

與大仔關係破冰

兒子11歲那年，鄧藹霖獨自帶著他和2歲多的細仔到三藩市探親，在三藩市機場拿行李時，大仔主動幫手，說「等我來，否則你弄傷腰骨」。原來丈夫吳錫輝在他們出發前，曾叮囑大仔要多幫忙，因媽媽的腰骨曾受傷不能拿重物，這次被鄧藹霖視為母子破冰的一刻。

大仔13、14歲時，曾送一個座枱鏡給媽媽作生日禮物，令鄧藹霖很感動，直到今天她還在用。即使大仔已31歲，母子還是會互相擁抱。她笑言細仔很幸運，未見過媽媽兇狠的一面，由他出生後，她已收起所有負面的說話，這是她扭轉母子關係的關鍵。

▲ 在大仔小時候，鄧藹霖做過虎媽，經常打罵兒子，令他一度憎恨媽媽。（相片由受訪者提供）

鄧藹霖的育兒金句

鄧藹霖見過很多家長為孩子動氣，扯破喉嚨責罵，諸如「再嘈就打你」的恐嚇說話衝口而出。對此她分享了不少育兒金句︰

一定有100種教仔法，點解你要揀101種最差的方法去打罵仔女。

你一打就好容易落入陷阱，只會愈打愈勁。

你不必打罵小朋友，只要你平時保持笑容，一旦你有一日沒笑，孩子便知道你不開心。

當父母對孩子仁慈，你的說話孩子會入耳，他感受到父母的愛，必然會做得更好來報答你。

鼓勵父母做孩子的專家

她憶述細仔幼稚園時愛挑戰難題，一次她說了類似「一加一等於二都唔識咁蠢」的說話，隨即傷害了兒子弱小的心靈，失去挑戰題目的興趣。她反省如果當時用解難的方式向兒子提問，結局便會不一樣。

▲ 鄧藹霖與丈夫、前副廣播處長吳錫輝，育有現年31歲的大仔Conrad（左）和23歲的細仔Eugene（右二）。（相片由受訪者提供）

大仔在初小往往在一班40人中，總是考30多名，令鄧藹霖心急如焚。兒子名次低落，她不時責怪他「無用」，當時7歲的兒子反駁︰

你別以為我們考尾幾無用，我們也很有用！沒有我們，前面的同學便考第尾。

這句說話聽來好笑，卻是笑中有淚。鄧藹霖坦言，即使考第尾的同學也有他的才能，只是別人不懂欣賞他，他的能力亦尚待發掘。

希望父母不要單用成績來衡量孩子，就算他成績落後背後總有原因，可能他不是學術人才，卻是其他方面的人才。

她鼓勵父母做孩子的專家，慢慢發掘孩子的專長，從他們的強項出發。當孩子在當中獲得成功感，重獲自信，連帶他們在學術上亦會進步。相反，連最熟悉他的父母都不斷打擊他，說出負面說話，他們便難以振作。

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記者︰駱秀玲