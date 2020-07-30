【早午餐堂食】政府並沒有就取消全日禁堂食道歉　徐德義：理解為市民及業界帶來不便

▲ 食物及衞生局副局長徐德義稱，政府知道理解全日禁堂食實施後令上班人士受影響，令業界帶來不便，故作出盡快回應。（曾耀輝攝）

新冠肺炎本地大爆發，政府昨日（29日）起要求全面停止餐廳堂食，但不少市民在上班時間難以找地方進食。政府今日（30日）中午宣布，明天（31日）起放寬早、午餐堂食，限2人一桌，即是禁堂食措施推行兩天後，政府再放寬堂食安排。

食物及衞生局副局長徐德義被問到會否為昨日跪在地下用膳的市民道歉。徐表示，政府知道理解全日禁堂食實施後令上班人士受影響，令業界帶來不便，故作出盡快回應，強調考量措施時會因應疫情發展，看甚麼時候可以放鬆及收緊。

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有記者再次追問徐德義會否道歉，徐稱：

明白市民的困難，故此而盡快修正，令他們有適當的地方進食。

不同傳媒昨日都拍攝到市民在路邊、梯間等進食，徐德義稱情況非常不理想，

相信市民有選擇的話都不會想在那裡進食。

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他強調政府有看到相關影像，故希望經過修訂後，為市民提供選擇，可在適當的地方進食。

他又指，政府有與專家不停溝通，制定措施專家會提出原則、科學理據或運作細節的意見，政府聽完後在內部討論，會視乎整體情況和實施的時間性及操作性，仔細考慮後才推出。

被問到當疫情再嚴峻時，政府是否再不考慮全日禁堂食，徐德義強調政府因應疫情調節有關措施。

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記者：徐紹軒