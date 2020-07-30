【新冠肺炎】戲院商發公開信盼業主減租度時艱　去年同比生意跌9成恐掀結業潮

▲ 新冠肺炎下戲院經營面臨十分重大挑戰。（經濟日報圖片）

自今年初新冠肺炎疫情影響，各行各業大受打擊，當中戲院行是最受影響的行業之一。

面對近日疫情爆發第三波，戲院業再度停業，今日（7月30日）香港戲院商會發公開信呼籲戲院業主取消收取底租，以營業額多寡來收取租金，共度難關。

TOPick就此訪問香港戲院商會，戲院商會副理事長回覆現時全港戲院有61間、僱用2500人，受疫情情影響，今年上半年生意與去年同比下跌9成。

對於下半年經營情況，戲院商會副理事長亦坦言不樂觀：「因電影製作及發行停頓，戲院業目前面對片源嚴重短缺的問題，同時疫情仍未知走向，很難預計甚麼是最壞情況, 最壞預算是有戲院結業潮。」

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▲ 香港戲院商會盼業主以營業額多寡來收取租金。（經濟日報圖片）

戲院商盼業主按營業額收取分成租金

戲院商會指，同業過去大半年其實都是苦撐：「大家都虧本經營以保員工就業，和憧憬可捱過疫情難關，一直和業主爭取租金及管理費合乎比例的減免，可惜成效不大。」

他續指：「一直以來, 戲院租金及雜費等開支已接近票房收入的五成，再扣除票房收入的五成予電影方，要達至收支平衡，已是一項艱巨挑戰，希望業主按營業額收取分成租金（Turnover Rent）同免除戲院基本費用。」

商會透露現時雖然有部份業主願意減租，可是仍存實際經營問題：「各會員各有不同業主，但算有部分願意減租，減幅都不符實際困境，有業主要求戲院停業期仍要支持租金及管理費。」

至於是次商會提出按營業額收租的建議，暫時未有業主回應訴求。

記者：鄧龍傑