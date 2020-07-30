只限4天網上BB節  68折買葉翠翠星級推薦補充品

唔出街，都可以逛展覽！由3位香港澳洲註冊藥劑師創立嘅健康補充品店3ChemBio，就有網上BB節，唔使入場費，限時4日，可以低至68折嘅價錢，買走藥劑師嚴選嘅保健Supplement，仲有其他連環大優惠，線上線下都有減！就連星級媽媽—葉翠翠開Live大推嘅澳洲Holdbody天然鈣同DHA都有套裝優惠，護齒又可防骨質疏鬆，唔止兒童孕婦，都市人都啱用！戒唔到煙酒咖啡，又有腰酸背痛嘅你，記得留意！

3ChemBio BB節 連環折上折及其他優惠

由即日起至8月2日，3 Chem Bio網上BB節推出連環大優惠：

優惠1：套裝優惠3件即享額外88折，6件仲有78折！

優惠2：輸入優惠碼【BBFAIR】，再享全單88折！

優惠3：消費即賞

買任何產品，即送Holdbody多種維他命營養軟糖體驗裝，無人造色素、無防腐劑，天然水果口味，小朋友最鍾意！買滿$2,000，再送天然竹製兒童餐具套裝；滿$4,000，加碼送埋$400電子現金券同隨機神秘產品，價值$289-$499！最多可拎走4件禮物！

優惠4：少爺滴雞精特惠套裝

少爺滴雞精，3件套裝低至77折，仲額外送多1包；6件套裝低至68折，額外送2包，價值$120！

優惠5：鐵質水能特惠套裝

鐵質水能Spatone 28條裝，原價每件$120，現在12件套裝價只需$110/件！臉色差、成日頭暈人士，記得補鐵質！

優惠6：4折美容療程

3ChemBio旗下醫學美容中心beauty IplusO人氣5大療程：360全面緊緻瘦面、韓式水嫩美人肌、皮膚吸塵機、海洋舒緩抗敏療程和排毒去水腫療程，全部低至4折！

*優惠受條款及細則約束，詳情請瀏覽3ChemBio網店。

優惠眾多，不知從何入手？以下5大好物，連葉翠翠都開Live推介！

孕媽最啱 天然孕婦鈣

鈣質吸收Double Up！

唔少孕媽於懷孕期間都會補鈣，唔止為胎兒骨骼牙齒成長發育，也可減低妊娠高血壓、小腿抽筋甚至早產等風險，多款鈣當中，又以海藻鈣的鈣含量和吸收率中表演較佳！Holdbody天然孕婦鈣，就係醫學級嘅冰島天然海藻鈣，不含有害重金屬，更獨有配方，幫孕媽提升鈣質吸收，而且唔會導致孕媽便秘問題！

都市人必備 超級天然鈣

咖啡、高鈉飲食流失鈣質

都市人壓力大，戒唔到咖啡，鍾意食高鈉食品，唔少女士未到中年，便要面對骨質疏鬆問題，莫說骨折，也容易引起肌肉酸痛、抽筋等問題，想增加肌肉強度，Holdbody超級天然鈣，有超過70種天然海洋礦物質同元素，仲特別加入透明質酸，補鈣同時提升肌肉強度、關節靈活度！仲可修護腸胃黏膜，改善消化系統！

偏食小孩良方 兒童DHA(特選深海魚油)

無金屬污染物

唔少小朋友都有偏食問題，飲食唔均衡，對大腦、眼睛同中央神經系統都有影響，從而導致學習能力變差。針對呢幾個問題嘅營養物DHA，就係唔少爸媽嘅恩物！Holdbody嘅兒童DHA，含特選深海魚油，有助提升大腦學習！好多人擔心DHA含有金屬污染物，呢隻兒童DHA，用咗醫學級檢測標準，經分子蒸餾技術去除雜質，已經通過重金屬同細菌測試，長期服用都OK！

孕媽必備 孕婦藻油 DHA

無魚腥味、無海洋污染物

為咗胎兒發育同減低唔足月機會，孕媽們都會補充DHA，魚油嘅魚腥味，亦可能會令孕媽媽倒胃作嘔！Holdbody藻油DHA經過獨有的純水提取方法處理，純度更高，絕無海洋污染及魚腥味！仲獲美國安管局(FDA)確認，孕媽可安心食用。

新鮮牛奶替代品 天然牛奶鈣

補鈣同時提升免疫力

雙職爸媽工作忙，有時真係未必有時間每日買新鮮牛奶畀囝囝囡囡補鈣，呢個時候，牛奶鈣幫到你！Holdbody嘅天然牛奶鈣，唔止100%純天然牛初乳清蛋白製作，仲有活性維他命D，幫助提升鈣質同營養吸收，促進骨骼成長、改善偏食，免疫力都好啲！

3ChemBio BB節

日期：即日起至8月2日

網址：https://bit.ly/305FJPM

(資料由客戶提供)



