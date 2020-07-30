【公屋加租】房協轄下屋邨十月加租8%　同時免租兩個月抵銷加幅

▲ 房協轄下出租屋邨十月起加租8%。（陳靜儀攝）

房屋協會宣布，按既定租金檢討機制，轄下二十個出租屋邨的租金，將於10月1日起加租8%，新租金會維持至2022年9月底，出租單位的平均月租將約為2,321元。因應目前經濟情況，房協於今年10月及明年10月，為所有租戶提供共2個月的租金寬免，抵銷加幅。



房協稱，租金檢討主要以屋邨營運成本作為主要考慮因素，當中包括日常管理開支、租務管理開支、差餉及地租，以及大型改善工程和維修保養的支出。除此以外，通脹及薪金指數等因素亦在考慮之列，以評估住戶的負擔能力。房協預計加租後，出租屋邨的營運賬目將繼續錄得虧損。

按既定的租金檢討機制，房協轄下20個出租屋邨的租金，將於10月1日起加租8%，新租金會維持至2022年9月30日，出租單位的平均月租將約為2,321元。



房協表示，今次兩個月租金寬免安排，完全抵銷租金上調的幅度，租戶在未來2年的總租金支出，將不高於目前水平，有關的安排已平衡居民的負擔能力及房協屋邨營運的持續發展。兩個月的租金寛免，將令房協少收超過1.5億元。

此外，房協在4月1日推出的「租金援助計劃」優化措施，可讓更多有短暫財政困難的租戶獲得適時援助。

▲ 房協預計加租後，出租屋邨的營運賬目將繼續錄得虧損。（陳靜儀攝）

公屋聯會：房協帶頭逆市加租

公屋聯會總幹事招國偉認為，由於房委會受到《房屋條例》規限，須按機制進行加租，屬於不得不加。房協則未有受限於法例，今次建議加租8%，並同時提供2個月租金寬免，雖然做法與房委會相若，但無疑亦跟隨了房委會帶頭逆市加租。

聯會促請房協因應最新香港倀況，審慎考慮延長凍租期至明年3月底，才落實租金調整，繼續與民共渡時艱。

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責任編輯：吳卓峰