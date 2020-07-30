【捐血助人】疫情下血庫告急剩3日血用量　港媽隔8年再捐血身教兒子助人

▲ 疫情下，兩孩港媽Karen去捐血，身教兩兒子無私助人。

本港受疫情影響，捐血的人數大減，據紅十字會資料指，現時本港血庫存量相當低，截至昨日（29日）中心只剩約3至4日血用量。育有兩孩港媽Karen身體力行去捐血，更在網絡分享經歷，呼籲大眾捐血助人，父母亦可藉此身教孩子無私去助人。

事隔8年再捐血

Karen跟丈夫育有7歲及3歲兩兒子，她跟上一次捐血已相隔8年。一直支持捐血的她，在大兒子2013年出世，之後餵母乳，本身開餐廳的Karen忙湊孩子外，那段時間食無定時，身體差不適合捐血，至3年前誕下第2胎，持續餵母乳2年。Karen去年結束餐廳事業，休息後本想捐血，發覺洗完牙不可捐，之後就將捐血的事放下了。至近日疫情下，她發覺血庫告急，親人更受影響，決心再捐血：

我有親戚是長期病患者，因為白血球過低，要輸血小板，但血庫缺乏，連續兩日都沒得輸血小板。我驚覺血存量真的很低，原來好多病人都無血，所以決定捐血及呼籲身邊朋友捐血。

▲ Karen知道近日血庫存量少，自己去捐血助人，她亦希望更多人加入捐血。（受訪者提供）

丈夫曾憂心有風險

問及疫情下捐血要一段時期待在外，會否擔心，Karen表示自己不擔心，只是老公初期有點顧慮，Karen相隔很久捐血，擔心萬一感到不適要去醫院，會增加染疫風險。

▲ Karen一家四口。（受訪者提供）

捐血中心做足防疫措施

而她自己做好準備，刻意選擇早上11點剛開門時段，人流較少。捐血當天，Karen感到工作人員做好準備及細心，會為現場人士測量體溫，並要求用潔手液清潔雙手，而填寫表格的筆亦會作出消毒才翻用。

每位捐血者捐血後亦會消毒座椅；捐血後休息區亦有間格保持足夠空間。工作人員建議我飲水，我坦白表示擔心紙杯外露的情況，他們在櫃裏面取出新紙杯予我。

▲ Karen捐血後收到的食物包。（受訪者提供）

兩兒子支持媽媽幫人

大兒子現年7歲，對捐血一事很好奇，問媽媽捐血是怎樣一回事，Karen跟囝囝解釋，他聽後曾反對捐血，不希望媽媽身上抽出大量血，感到害怕。Karen耐心地教兒子，解釋長期病患者的需要，如果沒有適用血及血小板，有機會生存不到，以及趁機進一步教導身體怎樣做血的知識。

大仔開始明白，叫我小心。接著我捐血後回家，就發覺哥哥已經將我教他的訊息，教給3歲細佬，明白捐血是為了救病人。細仔天真問我：你係咪輸血救人，啲病人唔洗死啦？

▲ 7歲大兒子有跟3歲弟弟解釋媽媽捐血救人。（受訪者提供）

身教孩子助人

小朋友未必完全理解捐血過程，但明白到助人的本意，此叫Karen感到父母身教孩子的重要，孩子要樂於助人、善良及有同理心。她有感：

我決心去捐血，是因為我感受到病人及家屬無助。我幻想不到香港在一個如此先進的醫療制度，我的家人如需要血小板，但因血庫無而延遲醫治，是一件多麼痛心的事。

及後很多朋友響應Karen的呼籲去捐血，她發現不少人不適合捐血，更覺身體健康者能捐血是恩賜，要多捐血去幫助有需要的人。

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記者：顏紫燕