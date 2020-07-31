【育兒心得】中醫媽媽實戰兒科病逾10年   出書分享湊仔保健心得

▲ 中醫媽媽何慧潔實戰兒科病逾10年，之前出書分享湊仔保健心得。

正所謂「養兒長憂九十九」，問到為人父母者，絕大部分都答最憂心孩子患病之時。身為中醫兼兩兒之母的何慧潔十分認同，正是她在過去10年的診症中，常遇到這些面帶愁容的父母，促使她寫下這本《中醫媽媽育兒百科》。以個人的湊仔實戰心得、過往對小病人的臨床診症經驗，結合傳統中醫學的智慧，藉以和父母們分享如何養育出「食得、瞓得、痾得、少病痛、不過敏」的健康孩子。

何慧潔明白到教養孩子，是需要全方位地照顧他們的身、心靈，兩者平衡，才會得著真正的個人健康。

她的兩個孩子，分別是一女一男，有著不同的體質，在日常飲食上會否需要分開照料？她說：「兩種體質屬性雖然各異，但我沒有分開照料，因為只要從小教他們做到飲食全面，膳食均衡，不偏食，懂得選擇好食物來吃便成。」

▲ 何醫師的兩個孩子體質雖不同，但她沒有刻意分開照料他們的飲食習慣。(萬里機構提供)

健脾胃為首要

在中醫角度來說即是要健脾胃，因為病從口入，脾胃是負責人體食物倉庫，喜燥惡濕。而冷飲、糖果都是些屬於肥甘厚味之物，多吃會令脾胃過濕，容易引起脾胃不適。要吃對的食物才能養好脾胃，進而令消化吸收佳，孩子的氣血便會好，從而使免疫力增強。」

所以她的子女下午茶時間是以水果取代零食，吸收維他命及纖維，不同的水果有不同的營養，最好要盡量吃些不同的水果種類，如夏日可吃哈密瓜消暑熱，切記要先從雪櫃拿出來置室溫吃，避免過分生冷傷脾胃。

▲ 自小培養孩子要均勻飲食，五色食物為主，不偏食，健脾胃為首要。(iStock圖片)

設上午茶時間

她又提到小孩子固定一日三餐不足夠，亦不宜每餐吃得太多，少吃多餐為宜。所以她的子女除了下午茶還有上午茶時段，「小孩子在發育時期需要大量的營養，尤其現在疫情期間待家，便可以在早餐和午餐中設上午茶時間。我會揀些栗子、番薯、車厘茄等做給他們做小食。」

▲ 無論大小朋友實在不宜喝太多冷飲。(經濟日報資料相)

果然有個中醫媽媽連零食都是健康的，但孩子們沒有投訴嗎？她笑道當然有啦，「他們會問為何其他同學仔有薯片有糖食，而她們就是吃水果。我會解釋給她知那些零食是可以吃的，但不可以常吃，因當中有太多沒營養和不健康的成分。這過程不會是一蹴即就的，需要有耐性地不斷地解釋。」

以遊戲解釋保健常識

她補充説自己不會用命令式語氣來向孩子解釋，反而是在日常生活和他們透過遊戲來解説一些保健常識，「我最常用便是用醫生和病人的遊戲，角色扮演，互相以發問形式來玩，從中我便發覺他們其實已經把過往我教他們的保健常識記在心中了。」

▲ 《中醫媽媽育兒百科》內容豐富，共5章：10大常見兒科病、辨清體質 未病先防、全面照料 減低隱患、調理脾胃 強健體格及藥食兩用好食材。(萬里機構提供)

何醫師強調孩子能從小便有保健常識是好的開始，也吻合中醫所標榜的防病於未然，「有不少父母會奇怪為何孩子進入幼稚園後常患病？這正是中醫認為兒童形氣未充，即身體及支持身體正常活動的「氣」未充實，兩者都未發育完全，以致進入幼稚園時，身體對四周的病毒及細菌等免疫力不足，便容易生病。」

▲ 多小朋友患有濕疹，百合薏米綠豆沙便可以紓緩不少，兼且能健脾去濕，清肺安神。(萬里機構提供)

最後何醫師提提大家想孩子增強免疫力，除了要健脾胃、均勻飲食、保正氣外，運動當然亦不能缺少。當中還有值得注意的是生活規律要如常，「我常陪孩子背弟子規，唸到『居有常、業無變』是對自己的溫馨提示，即是說生活要正常，不要反覆變化，如孩子日常生活都是晚上10時睡覺，早上7時起床，就盡量按其規律如常。許多父母可能心軟，覺得反正是暑假和疫情期間，便稍一放任孩子。」

撰文：趙景隆