【良心酒店】禁堂食令下晚市仍需外賣　逸東酒店開放宴會廳予公眾用餐　

▲ 逸東酒店開放宴會廳予公眾用餐。

本港新冠肺炎第三波大爆發，政府今日（30日）中午宣佈放寬早、午餐堂食，但晚餐仍未能堂食。香港逸東酒店（Eaton Hotel）今日宣佈開放宴會廳予公眾用餐至晚上9點，為全港首間肯借出用饍地方的酒店。

政府昨日全面停止餐廳堂食後，不少市民被拍到坐在公園、天橋食飯，甚至有人「席地而食」。香港逸東酒店中午在官方Facebook宣佈，由即日起開放二樓宴會廳予公眾用餐，為大家提供一個舒適安全的用餐環境。

雖然目前早、午餐堂食禁堂食令放寬，但晚市仍未能夠堂食，午市亦限2人一桌，餐廳亦未必夠餐位。逸東酒店宴會廳的開放時間為早上11時至下午3時及下午5時至晚上9時，有需要的市民可選擇到酒店宴會廳用餐。逸東酒店在帖文中又寫到：

香港逸東酒店屬酒店的先驅，一直以人為本，並期望透過酒店的資源作為平台，為客人、本土社區及環境產生積極的影響，一同建立更美好的世界。

▲ 宴會廳的開放時間為早上11時至下午3時及下午5時至晚上9時。（圖片來源：Eaton HK）

帖文引起超過3千網民讚好，不少人認為宴會廳開放至晚上非常貼心。有人大讚逸東酒店為「良心企業」，感謝酒店讓香港人可以有喘息空間食安樂茶飯，亦有人承諾會在疫情放緩後光顧，以表答謝。逸東酒店亦有「Eaton Food Hall」，內裡有十多間餐廳，包含中、西、日、韓、越式餐飲和輕食。

地址：佐敦彌敦道380號香港逸東酒店二樓宴會廳（從酒店大堂電梯進入）

時間（只限星期一至五）：

早上11時至下午3時

下午5時至晚上9時

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責任編輯：王俊賢